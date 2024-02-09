炎明熹4月九展補場兼加開1場演唱會 頭痛表演嘉賓名單 (14:42)

炎明熹（Gigi）去年10月8日的《炎明熹Gi-FORCE演唱會》尾場受颱風影響取消，主辦單位今日公布安排4月14日舉行補場場次，同時加開4月13日一場，門票於2月26日公開發售。Gigi說︰「要多謝公司對我嘅信任，聽到呢個消息，內心好興奮，同時亦都有壓力，完成埋手頭上傾好嘅工作，我就會開始閉關，做運動、練歌。依家最頭痛係請邊個做嘉賓，如果大家有好提議，可以去我社交網站留言話我知。」

所有持有2023年10月8日完整門票（連同票根）的觀眾，可憑票於2024月4月14日直接進場欣賞補場，觀眾可按原有座位觀看，毋須更換門票。所有經由快達票購買門票的觀眾，如未能出席4月14日補場場次，可選擇更換2024年4月13日場次，或申請退款。

計劃換票的觀眾可由今天（9日）起至22日，在官方網頁提供連結填妥換票表格，主辦單位會透過WhatsApp（60297778）發出確認短訊。客戶可於本月19日至3月15日的辦公時間內攜同完整門票（連同票根），到九龍灣國際展貿中心售票處辦理換票手續。

經快達票使用信用卡付款而打算申請退款的觀眾，填妥申請退票手續表格後，可在2月19日至3月15日期間，於辦公時間內攜同完整門票（連同票根），到快達票辦事處辦理退票手續，門票金額於收妥退款申請後45個工作天內，全數退回用以購票的信用卡內；至於以現金購買門票的觀眾，填妥退款申請表後，門票金額將以現金即時發還，申請人需即時核對及簽收確認。

（即時娛樂）