張敬軒為年初得獎展開謝票活動 首站商台擺檔寫揮春 (15:48)

張敬軒今年元旦在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》上奪得「我最喜愛的男歌手」。他近日展開謝票活動，第一站去到商業電台寫揮春。（大會提供 / 明報製圖）

張敬軒今年元旦在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》上奪得「我最喜愛的男歌手」。他為答謝一眾有份投票的樂迷，日前正式展開謝票活動。軒仔第一站去到商業電台，接受《早霸王》節目訪問後便即席揮毫，寫揮春送給主持森美、小儀及梁嘉琪。除了「早霸王」揮春，他更寫了一道「桃花滿門 愛人狂來」符，十分搞笑。軒仔隨後移師到商台地下大堂，親自Set枱櫈「開檔」寫揮春，吸引大批商台員工排隊，人龍由正門排到停車場，十分墟冚﹗

一眾商台DJ森美、小儀、少爺占、阿禮、朱薰、梁泰來、急急子等，亦紛紛到大堂「輪街症」。軒仔十分有心思，為他們度身訂「寫」每張揮春，例如森美的「一枝獨瘦」、小儀的「招財進佬」，病到七彩的歪歪獲得「青春告別sick」揮春，少爺占則搞鬼地要求軒仔寫上「快高長大」給當奴。C AllStar成員梁釗峰剛好到商台工作，軒仔見到就叫他過去及問「寫啲嘢畀你，有冇乜嘢心願」，隨後靈機一觸為對方寫上「釗級紅」。軒仔說︰「大紅大紫呀我哋！」

除了寫揮春，商台員工亦趁機拿出大堆軒仔的物品要求簽名，如即影即有相片、《叱咤》場刊、大碟等。軒仔亦來者不拒、有求必應。由「開檔」到寫完，軒仔功架十足地不停地寫足3個鐘。他離開時上前跟等候了3小時的粉絲傾偈和合照，答謝他們冒雨支持。

（即時娛樂）