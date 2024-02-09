無綫公布10大最高收視劇集 佘詩曼《新聞女王》大熱奪冠 (17:22)

蔡思貝、何廣沛主演的《你好，我的大夫》，於2023年翡翠台10大最高收視劇集中排名第8。（大會提供）

李佳芯及馬德鐘主演的《有種好男人》，於2023年翡翠台10大最高收視劇集中排名第4。（大會提供）

無綫今日根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據，公布2023年翡翠台10大最高收視劇集，以及單集最高收視劇集排名。

佘詩曼、李施嬅、高海寧等主演的台慶劇《新聞女王》，以7天跨平台總收視平均26.9點榮登全年收視總冠軍劇集；緊隨其後的是馬國明、陳山聰、劉佩玥及唐詩詠主演的《隱形戰隊》，7天跨平台總收視平均25.5點；陳豪、胡定欣主演的《破毒強人》排第3，7天跨平台總收視平均24.7點。

排名第4的共有3套劇集，分別是張振朗及龔嘉欣主演的《靈戲逼人》、李佳芯及馬德鐘主演的《有種好男人》、陳豪及龔嘉欣主演的《新四十二章》，3套劇的7天跨平台總收視平均均為22.1點。

由於排第4位的共有3套劇，第5及第6名位置從缺。排名第7的是黃智雯、陳展鵬及吳岱融主演的《隱門》，7天跨平台總收視平均21.8點；第8名是蔡思貝、何廣沛主演的《你好，我的大夫》，7天跨平台總收視平均21.7點；第9位是陳法蓉、姚子羚主演的《一舞傾城》，7天跨平台總收視平均21.6點；第10位是胡定欣及王浩信主演的《廉政狙擊》，7天跨平台總收視平均21.3點。

單集最高收視劇集5強，順序為錄得30.1點的《破毒強人》、28.7點的《隱形戰隊》、28.4點的《新聞女王》、24.7點的《靈戲逼人》及24.4點的《一舞傾城》。

（即時娛樂）