ToNick宣布4月Star Hall開騷︰天塌下來也一起快樂至死 (17:42)

樂隊ToNick宣布將於4月6日假九展Star Hall舉行《TONICK JOY TO THE WORLD LIVE IN HONG KONG》，演唱會以「快樂」為題，向樂迷送上一個可以放下一切、完全享受、好好盡興的晚上。

ToNick相隔3年再開騷，舉行出道以來的第8次專場演出。4位成員表示：「生活之中已經有很多事情需要思考、需要消化，好想提供一個機會，讓大家來到演唱會聽歌之餘，也能夠用盡全力去感受快樂！」他們表示初步構思這次演唱會時，已決定大膽跳出一貫的框框，覺得與其做一個蘊藏沉重思想、深奧故事背景的騷，不如開一個可以令入場樂迷暫時放下生活煩惱和緊張，在場館時清空腦袋，專注ToNick演出時散發的快樂因子、好好放鬆、一同「快樂到死」的演唱會。ToNick表示：「生活之中已經有很多事情需要思考、需要消化，好想提供一個機會，讓大家來到演唱會聽歌之餘，是能夠用盡全力去感受快樂的！」

4位成員恆仔、Ryan、小龜、晨曦在演唱會海報中上演一場「反枱」戲碼。「反枱」予人發脾氣等的表現，但對ToNick 4子來說是一個對眼前混亂的內心宣泄，把腦海裏的思緒與想法都通通拋走。他們堅定地表示︰「即使天塌下來也不理會，要盡情地玩，先開心了吧，一起快樂至死！」恆仔與小龜旁邊的Ryan以蒙面俠造型現身，去年移民英國的他特意回港參與演出，不錯過這個屬於ToNick與樂迷的重要時刻。

（即時娛樂）