《飯戲攻心2》開畫 截至下午5時票房破216萬 超越上集首天成績 (18:48)

賀歲片《飯戲攻心2》執導兼編劇的陳詠燊（Sunny）率領「飯團」成員王菀之及陳湛文，以及新加入的魏浚笙、何啟華、胡子彤及林家熙四出謝票。（大會提供）

鄧麗欣、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎、陳湛文（Peter）主演的賀歲片《飯戲攻心2》今天（9日，年三十）正式上映，截止下午5時，《飯戲2》的首日票房已衝破216萬元，超越上集開畫首日的150萬成績，導演和演員們均感到非常振奮。團隊早上就出動謝票，提早向觀眾拜年。執導兼編劇的陳詠燊（Sunny）率領「飯團」成員王菀之及陳湛文，以及新加入的魏浚笙（Jeffrey）、何啟華（Dee）、胡子彤及林家熙（Locker）走勻全港各大戲院謝票，更在現場大派千元利市。

謝票團隊一出場，觀眾尖叫聲此起彼落，有粉絲更帶同燈牌支持，當中一對母女粉絲，媽媽帶住蛋糕汽球，邀請Jeffrey親手送上給今日生日的女兒。Jeffrey笑言首次謝票時撞正粉絲生日，希望下次送上真蛋糕。開畫日的謝票場次，觀眾入場前都獲派利市，其中一封更是港幣1000元， Sunny邀請大家即場拆開，並恭喜幸運兒。觀眾對《飯戲2》讚賞有加，指戲中用上鄭伊健歌曲勾起集體回憶，Sunny表示：「鄭伊健係我哋呢代男仔嘅Icon，加上電影有香港情懷，所以不自覺佢嘅身影喺戲中不停出現，希望我哋集氣，有日召喚到伊健現身戲院！ 」

年三十一早出動，大家都指跟平時謝票不一樣，特別有新年氣氛，感謝觀眾們食團年飯前來捧場。Ivana興奮表示：「感覺新年睇戲大家都特別開心﹗我老公應該都識做，會親自買飛入場，而我亦都會包場邀請親友一齊睇戲！」一眾謝票成員之後兵分幾路，遊走各區謝票。Peter說︰「我會同觀眾講聲身體健康，因為導演今日抱恙，身體健康至可以開心過龍年﹗」阿Dee表示︰「好似呢部戲咁祝大家濃情蜜意，大家帶住呢份心意，甜甜蜜蜜過新年﹗」胡子彤表示：「成個團隊嘅愛會散發出去畀觀眾，今年定必好年﹗」Locker則說︰「君豪哥轉頭會加入我哋謝票，我會跟住佢去做，哈哈﹗」Jeffrey說︰「我準備咗一個溫暖嘅笑容，希望融化大家嘅心。」

《飯戲2》開畫首日截止下午5時的票房已超越上集上映首天的成績，Sunny感恩地說：「未日落票房已經超越上集開畫，好開心得到大家支持，希望香港愈來愈多令大家開心嘅電影﹗」謝票期間，眾人巧遇另一賀歲片《盜月者》導演袁劍偉親自購票入場支持《飯戲2》，袁導和Sunny惺惺相惜，Sunny除表示會觀賞袁導作品外，亦希望今個新年有更多觀眾入場支持港產片，期待香港電影人合力重現過往賀歲檔熱鬧氣氛。

（即時娛樂）