麥玲玲預測生肖運程（1）｜肖龍犯太歲需冲喜 屬蛇喜事重重 肖馬相當穩定 (21:00)

著名堪輿學家麥玲玲為《明報》讀者預測龍年各生肖運勢，想知所屬生肖來年財運、身體、事業等運程如何，由麥玲玲師傅逐一講解。

肖龍：屬龍的朋友來到龍年是犯本命年，即是犯太歲的一種，中國人說一喜擋三災，無喜是非來，太歲當頭坐，無喜必有禍。犯太歲的年份如果有傳統大喜事沖喜，當然是最好，結婚、添丁、買樓都是一些傳統的大喜事。屬龍的朋友今年不止是本命年，更是刑太歲的年份，所以是雙重的犯太歲。好在都有吉星照住，包括歲駕星及華蓋星。歲駕代表皇帝出巡，有這個星其實在工作表現都算不錯；還有華蓋星是藝術及才華的意思，如果工作與創作有關都是好的。問題華蓋是比較孤單的星，有這個星代表孤芳自賞，人際關係麻麻。凶星有劍鋒星是金屬受傷的星，熱愛運動的朋友要提防一下，開車的朋友都要小心。另外，過年之後，去捐血、洗牙，化解輕微的血光之災，對運勢有提升作用。還有今年最好佩戴雞形的飾物。

肖蛇：屬蛇的朋友來到龍年是無沖無合，算是相當之不錯。今年有好多吉星，有天喜星、天廚星、文昌星、天空星及太陽星，天喜代表喜事重重，有這個星今年可以添丁、結婚，都是一個開心的事。還有文昌星，代表進修，如果想考升職試，又或者想進修一下，都是不錯。太陽星代表男性的貴人，做生意如果跟男士有關，如男士服裝、模型、汽車，都會財源滾滾。太陽星亦代表遠處的發展，可以拓展不同的市場，走動一下都是好的。至於凶星有孤辰星及晦氣星，孤辰代表跟伴侶溝通不足，有些孤單的感覺。晦氣星亦代表被別人埋怨，所以人際關係方面要小心。過年之後是蛇年的本命年，去到第四季時，屬蛇的朋友要開始提高警覺，預備自己的本命年。

肖馬：屬馬的朋友來到龍年亦是無沖無合，是相當穩定。但由於只有一粒吉星天解星，天解星不是完完全全的吉星，代表有困難先去解決，是半吉半凶，有這個星代表先難後易，在此情況下，屬馬的朋友今年要有心理準備，做事有少少波折。尤其上半年會辛苦些，下半年自然好些。天解星在感情上代表分開或解除婚約，所以已訂婚的朋友，今年要特別留意一下。凶星有喪門星、地喪星、浮沉星及血刃星，都是代表家宅運麻麻，要關注老人家的身體健康，最好換傢俬或裝修。尤其是少量的維修，都能夠提升家宅運。至於浮沉星，代表水險，如果喜歡水上活動，今年一定要結伴同遊，自然安全好多。

（即時娛樂）