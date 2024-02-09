麥玲玲預測生肖運程（3）｜肖狗沖太歲變化多 屬豬紅鸞星動 肖鼠注意運動安全 (22:40)

著名堪輿學家麥玲玲為《明報》讀者預測龍年各生肖運勢，想知所屬生肖來年財運、身體、事業等運程如何，由麥玲玲師傅逐一講解。

肖狗：屬狗的朋友在龍年要有心理準備沖太歲，12生肖中變化最多，在這個年份是不穩定。有吉星國印星代表掌管權力的帥印，升職及加薪無問題。但今年人際關係要非常小心，因為有凶星欄桿星、歲破星、大耗星及豹尾星，欄桿代表困難重重，歲破是得罪一些重要的人，大耗是較大的破財星，今年投資盡量較保守，而豹尾是踩到豹條尾人地咬你一啖，今年容易得罪人。其實沖太歲的年份不一定差，最緊要宜動不宜靜，能夠多些走動，如果工作要四圍走動，今年都尚算不錯。屬狗的朋友今年適合佩戴馬形及虎形的飾物保平安。

肖豬：屬豬的朋友來到龍年相當不錯，今年有好多吉星照住，有紫微星、龍德星、紅鸞星，紫微與龍德是強而有力的貴人星，今年工作算非常不錯；紅鸞星顧名思義代表桃花星，今年都有紅鸞星動的意思如果身邊有對象，是可以結婚的年份，如果未有，今年會遇到能夠發展的桃花。凶星有暴敗星、天厄星及亡神星，暴敗代表三更窮五更富，財運不算穩定，投資的朋友最好見好就收。天厄星代表出門後容易有少少驚嚇及危險，要注意天氣及行李延誤。由於有強而有力的貴人星照住，可以好好發展自己的事業，但要記著隔多一年是蛇年，這個年份會相沖，去到第四季屬豬的朋友要開始部署，及小心不要太進取，來迎接自己的相沖年。

肖鼠：屬鼠的朋友在龍年亦算不錯，老鼠同龍本身是好朋友，與太歲是好朋友，做事會順利些。今年有吉星將星，代表將軍去打仗，是領導才能的星，如果本身做的行業是紀律部隊，如警察、消防員，今年相當不錯。又或者作為領導階層，今年算是可以發展一些管理才能。凶星有白虎星、披頭星、飛簾星、天雄星，白虎是無理取鬧的女性，如果同事之間或者老闆是女性，今年會較挑剔。披頭星代表披頭散髮，如果想改一個新形象，大家可能未必接受到。飛簾星及天雄星都是一些小凶星，注意運動方面的安全，容易受傷。

（即時娛樂）