麥玲玲預測生肖運程（4）｜肖牛少說話多做事 屬虎有異地姻緣 肖兔先難後易 (23:30)

著名堪輿學家麥玲玲為《明報》讀者預測龍年各生肖運勢，想知所屬生肖來年財運、身體、事業等運程如何，由麥玲玲師傅逐一講解。

肖牛：屬牛的朋友在龍年是破太歲，是輕微犯太歲，主要是人際關係的破壞，今年要少說話多做事。好在有不少吉星，天德星、福星、八座星、玉堂星，天德星是上天之德，都算是一個貴人星，福星代表內心入面都幾正面，有少少幸運之財。玉堂星代表金玉滿堂，財運方面有一些好彩的財星，但今年人際關係方面有破壞，如果做生意同人際關係有關，都要小心。凶星有捲舌星、披麻星，捲舌代表是非口舌，做少些中間人角色或排難解紛的事，因為好容易好心做壞事。披麻星是家宅的凶星，最好換一下傢俬，或者裝修，提升家宅運，在老人家健康或自己的健康都會好些。今年要佩戴一個鼠形的飾物，老鼠與牛是好朋友，可以化解犯太歲帶來的不利。

肖虎：屬虎的朋友在龍年亦算不錯，今年有吉星祿勛星代表朝廷的俸祿，即是升職及加人工應該無問題。另一吉星是驛馬星，代表走動，打工仔一族不妨爭取一些出差機會，今年去不同地方，有好多發揮機會，做生意的朋友亦可以開拓不同的市場。感情運上如果遇上驛馬星，好大機會是一些異地姻緣。凶星有天狗星、吊客星、天哭星，這些代表出門之後受到一些驚嚇，不要參加一些危險的戶外活動，及注意天氣變化。

肖兔：屬兔的朋友經歷兔年的本命年，到龍年輕微犯太歲，是害太歲，害即是被人陷害，今年在人際關係仍要小心。這個年份沒有吉星照住，要有心理準備，所有事都要親力親為。通常無吉星就會借對面的星過來，借到屬雞的月德星、唐符星、歲合星、地解星，主要對事業運及人際關係有少少幫助。今年來說做事會辛苦些，都是先難後易，最終問題都會解決。要留心凶星有病符星、陌越星、六害星、羊刃星，病符星代表有小病痛如傷風感冒會多些，陌越星代表面對陌生的環境帶來的壓力，有些星容易失眠睡得不好。六害星代表人際關係，羊刃星是受傷的星，過年之後，捐血及洗牙，對健康運有幫助。今年仍是犯太歲的年份，建議佩戴豬形及羊形的飾物。

（即時娛樂）