中年好聲音2｜留鬚黃劍文自彈自唱 獲讚有王傑Feel 陳慧嫻親揭曾暫別樂壇之謎 (14:12)

愈唱愈強的黃劍文再有好表現，自彈自唱的劍文演出《我寂寞》，唱出寂寞感覺，而他的留鬚流浪造型亦加分不少。（大會提供）

歌唱真人騷《中年好聲音2》明晚大年初二（11日）播出。本集是第九部曲《陳慧嫻金曲賽 喜氣洋洋賀十二強！》下半場， 有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。今集出場名單如下：《歸來吧》譚輝智、《我寂寞》黃劍文、《夜機》安雅希、《傻女》陳燕娜、《月亮》沈宗賢和《與淚抱擁》劉威煌。

愈唱愈強的黃劍文再有好表現，自彈自唱的劍文演出《我寂寞》，唱出寂寞感覺，而他的留鬚流浪造型亦加分不少，慧嫻大讚：「恭喜晒你，呢隻歌你做咗好多功課，畀到嘢我睇、畀到嘢我聽，真係畀咗好多心機落去，呢樣值好多分，令我好感動。」肥媽亦大讚劍文做足功課：「引用一句好老土嘅說話，海上扒龍船，岸上有人見，你真係有做功課。」伍仲衡則說：「自從《愛很簡單》個回合，已經覺得你返咗嚟，同埋你畀咗呢首歌新嘅面孔，有啲王傑嗰啲浪子Feel，好不羈，好鬼正呀你！」

穿上酒紅裙的安雅希獻唱《夜機》，她將歌曲改編成Bossa Nova風格，雅希邊唱邊搖Chill到爆。對於雅希的演出，慧嫻說：「你係一個戰鬥格嘅歌手，但呢隻歌唔係太適合比賽，你聲音係屬於厚同低沉，唱呢隻歌係好聽，不過呢隻咁平淡嘅歌表現唔到你威猛嘅地方。」伍仲衡亦認同慧嫻所說：「呢隻歌大部分時間係中低音，而你嘅高音係好聽，攞分好多時喺個Chorus度，要有啲嘢畀人聽。」張佳添則說：「 Bossa Nova係輕鬆嘢，大強（吳大強）唱可以攞到好高分，你會玩啲Ad-lib，但Phrasing上面唔夠新鮮感畀我哋，你Own唔到呢個版本，聽完之後係覺得好好聽，但未夠Impressed。」

《夜機》乃慧嫻爆紅作品之一，當年正值事業高峰的慧嫻宣布暫別樂壇遠赴美國讀書，令一眾歌迷依依不捨，今集慧嫻自揭箇中原因：「我個人好簡單，唔多諗嘢，多得我老竇係超級控制狂，佢話咩我就做咩，雖然我有唱《反叛》，但都係被迫㗎啫！爸爸覺得我唱咗歌，滿足咗自己愛好喇，咁不如讀埋大學，如果第時唔唱歌，都起碼有個學歷喺度，當時我自己都喊，都好唔捨得啲歌迷。」

（即時娛樂）