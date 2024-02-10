臨時劫案｜胡定欣梁仲恆ANSONBEAN謝票 曾比特肌肉急性發炎撐拐杖現身 (14:34)

ANSONBEAN分享拍攝時與曾比特有一場於泳池除衫戲，他表示最終應該被剪掉，他說：「但曾比特好弗，有腹肌。」（大會提供）

由郭富城﹑林家棟和任賢齊（小齊）主演的賀歲電影《臨時劫案》，昨日（9日）正式上映，導演麥啟光聯同胡定欣、梁仲恆、曾比特、符家浚、陳毅燊（ANSONBEAN）及王頌茵（Kathy仔），趁上映首天跑到尖沙咀、旺角等5間戲院謝票，與觀眾及粉絲見面。不少觀眾於上映首天入場支持《臨》，有觀眾還戴上假哨牙支持，與郭富城角色造型相映成趣，亦有觀眾表示已購買逾3場戲飛，實行一看再看。

胡定欣在謝票時笑言自己是「定欣仔」，與在場的Kathy仔拉近距離。定欣表示被在場觀眾熱情反應所感動，首次拍賀歲片的定欣說：「對我來說意義重大，第一次年三十晚謝票，感覺好特別，今（昨）日有5場謝票場，有人買足5場飛支持。」Kathy仔及符家浚則被觀眾邀請獻唱，有觀眾提到定欣亦是歌手出身，當然眾人未有準備獻唱歌曲，梁仲恆則分享：「好欣賞幾位影帝拍開槍戲都可以練到唔眨眼，好厲害，學到很多。」

曾比特撐拐杖現身，他表示日前因肌肉急性發炎，暫時要食止痛藥忍痛，他說：「日前痛得不能動，最後去醫院打止痛消炎針，之後勉強行到幾步路。」眾演員亦關心曾比特傷勢。ANSONBEAN分享拍攝時與曾比特有一場於泳池除衫戲，他表示最終應該被剪掉，他說：「但曾比特好弗，有腹肌。」

（即時娛樂）