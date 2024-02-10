單身馬貫東繼續掙錢 先再搵對象 回應只跟富家女拍拖傳聞 (15:19)

馬貫東稱現階段是單身，他還回應只跟富家女交往的傳聞。（Ig圖片/大會提供）

馬貫東於2006年於TVB藝員訓練班畢業後入行，候選多年，早前馬貫東終憑4齣劇，首奪無綫台慶頒獎禮「飛躍進步男藝員」，演技獲肯定。馬貫東接受雷霆881商台《星光背後》專訪，分享入行18年來辛酸經過、感情生活以及回應只跟富家女拍拖的傳聞。

當年訓練班入行，馬貫東直言入行初期只得4位數人工，及至2016年28歲前，都是演一些不起眼角色，他說：「最初嗰時冇積蓄，人生好冇安全感，戶口試過得番幾元！」

他坦言當時全靠媽咪及兩位胞姊經濟上支持：「都要入紙申請救濟，媽咪有時更會主動塞錢入我銀包。」他形容是很尷尬：「都有灰心，頭嗰7年都係咁，但我會好好記住這份恩情，佢哋從冇叫我轉行，毫無怨言支持我。」

節目中，馬貫東透露原來他曾定下30歲沒成績就轉行的「死線」，到2016年時，碰上人生轉捩點，獲得《鐵馬戰車》「揚名」一角嶄露頭角，同年更獲安排加入處境劇《愛‧回家之八時入席》飾演「十仔」，令他成功入屋，他說：「好彩喺30歲打算放棄前接到『揚名』呢個角色，仲要係觀眾鍾意！」他坦言最開心是獲得《愛‧回家之八時入席》的視帝拍檔黎耀祥點名讚賞：「獲得祥哥讚梗開心！仲有佢喺嗰一年不斷教我嘢，佢唔會控制我點做戲，但佢會引導我點樣去諗呢場戲，唔係淨係跟對白照講，學到好多。」

入行以來，馬貫東零負面新聞兼零緋聞，但他在圈中的異性緣極廣，陳敏之、高海寧等都視他為好友，節目中，馬貫東坦言圈內異性朋友比同性多，但他從沒想過追求幕前女演員，原來這亦是他本人給自己在這行的一條界線，他說：「佢哋太靚女啦，我高攀唔起，其實我不會喺工作地方拍拖。」他指自己低調處理感情事，認為私人事毋須向其他人交代。

談及4年前曾公開一段與圈外人的戀情，卻被指「食軟飯」及只選擇與富家女交往，他在節目中首度回應，「我又唔會做咗資料搜查，先同人一齊，同人一齊嗰陣，我又唔知個背景差咁遠，同埋對方多錢過自己，又唔代表我要使佢啲錢！」

節目中，馬貫東指現階段沒另一半，母親和家姐現在最擔心是他只顧工作，忽略感情事，馬貫東指自己思想傳統，一直有結婚組織家庭的想法，奈何目前經濟條件尚未許可，也不想另一半與他捱苦，坦言要再掙多點錢，才找對象組織家庭。

（即時娛樂）