Edan開Live直播剃鬚 自爆又中招 新年留家打機過日辰 (15:59)

MIRROR成員呂爵安（Edan）昨晚在社交平台預告開Live，他先並貼出留鬚照：「開IG LIVE，剃唔剃鬚好？#會令我留幾日鬚只有一個原因 #陣間話你知」，有網民留言叫Edan開Live剃鬚，Edan笑說：「留鬚好似一個35歲成熟男子，好有男人味﹗講嘢都Man咗﹗」最後Edan亦順應網民要求，直播期間剃鬚，他先鬧着玩剃一半，並笑說：「一邊係青靚白淨Edan﹑一邊係成熟Edan﹗」其間他多次高呼"Oh My God"，最後他索性剃埋另一邊，當堂青靚白淨。然後Edan化身「口水安」，講經講足90分鐘以上，內容包括MIRROR演唱會及他有演出的電影《盜月者》，相當Talk得﹗

Edan解釋今次留鬚原因，他說：「對上一次留鬚係中COVID，今次留鬚都係又中咗，前兩日開始唔舒服，一Test發現有咗COVID，好頭痕，仲以為新年放假可以亂食嘢同玩，點知有咗（COVID）。」

Edan解釋開MIRROR亞博演唱會前已患甲型流感﹑完成所有演唱會後中COVID：「嚟緊都唔出街，喺屋企直播打機，但大家唔使擔心，前兩日辛苦少少，有啲發燒，𠵱家有啲痰及鼻水，真係冇乜事，見到我笑得咁精靈。

不過『甲流』極度辛苦，由（去年）12月尾開始，把聲冇好過，咳到傻，去到叱咤（頒獎禮）把聲都搞唔掂，要食類固醇頂硬上，演唱會開頭都Keep住咳，把聲有啲差，硬係唔在狀態，演唱會到𠵱家都睇中醫食中藥，個中醫好犀利，先頂到演唱會，把聲冇乜咳，舒服...踩台綵排時，要去針灸，但我冇特登講，點解唔講？因為一講會Foresee到啲標題：『MIRROR又病』，『開騷又病』，所以算啦，完咗先講，我只純分享，唔係要做啲乜，費事講。

其實扭親嗰次要刮痧幾有趣，見到啲標題好笑：『MIRROR又出意外』，見到（標題）眼都反埋，點解要咁樣寫呢？背後含意係咩？製造聲音輿論？其實跳舞﹑做運動都會容易扭親，然後畀人發揮同搵位入我哋，一方面我覺得，我分享發生嘅嘢事，冇乜必要為人造文章而擔心，但有時諗係咪要咁樣呢？好多傳媒普遍係娛樂版，要去譁眾取寵吸引點擊，我都有上facebook見到啲Page，如果係事實，冇加鹽加醋去報道係OK，但加咗啲字眼及含意，挑起紛爭及輿論就唔係咁好，何必呢？大家都係呢行嘅人，好嚟好去。」

（即時娛樂）