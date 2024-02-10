《飯戲2》《盜月者》導演互撐 陳詠燊：我哋要打番香港電影市場返嚟 (17:11)

龍年賀歲港產片有陳詠燊執導《飯戲攻心2》、袁劍偉導演《盜月者》與麥啟光導演《臨時劫案》，他們各自為電影宣傳也不忘互撐。袁劍偉率先買飛睇《飯戲攻心2》，說：「大家都需要為香港電影出一分力，希望兩部戲都收得，大家入場支持《飯戲攻心2》與《盜月者》。」

《飯戲攻心2》導演陳詠燊也拍片回禮，多謝袁劍偉支持，表示今次賀歲幾部港產片的導演也是認識多年的好朋友，之前也互撐。他會盡快捧場《盜月者》，亦會買飛睇《臨時劫案》，在新年檔期有幾部好睇的港產片給觀眾揀，感受、回歸番睇港產片感覺，希望大家繼續支持香港電影。

陳詠燊隨後又寫道：「好多人問我賀歲檔，我都答我哋真正需要，係打番個香港電影市場返嚟！所以百花齊放 ，等觀眾有得傾有得講，有得拗吓有得討論吓，令到更多人留意番香港電影，先至可以撐番個場，撐番起個市！上年《Barbie芭比》同《奧本海默》就係成功例子！有得揀先至係老闆，觀眾個個月有香港電影揀，咁我哋先至搵番呢班真正老闆，去支持我哋繼續拍落去！」

今日《飯戲攻心2》票房再報捷，截止年初一（2月10日）上午，《飯戲2》票房已衝破500萬。陳詠燊寫道：「感恩有大家支持，呢條路有你哋陪我哋一齊行。好評麻煩繼續幫我哋傳開去。」

（即時娛樂）