譚俊彥郭柏妍找同名同性人士拍節目被誤當騙子 出動曾志偉拍片澄清 (16:50)

無綫新節目《尋找世界另一個我 台灣篇》周四（15日）首播，譚俊彥、陳展鵬、黃智雯及郭柏妍先後飛往台灣，尋找與自己同名同姓的有緣人，交換彼此的成長故事，還會為對方實現夢想，過程有笑有淚，是橫線式綜藝版《尋人記》。每組「同名同姓聯盟」在尋找另一個自己的過程中，都有特別的相處與體驗，有一組一起坐上了飛機為人生開創新一頁、有一組一起在馬路以各自喜愛的方式風馳電掣、有一組模擬Speed Dating、有一組直闖夜店尋找人生初體驗。譚俊彥與郭柏妍在尋覓「另一個自己」時竟哭成淚人，郭柏妍更與「郭柏妍同名聯盟」建立了真感情，雙方保持聯絡至今，更會互送禮物。

為了拍得「同名同姓聯盟」最真實反應，節目以半真人騷方式進行拍攝，4組藝人出發前雖然對「另一個自己」零Concept，但同樣認為是最好的處理方法。工作人員透露：「佢哋咁樣拍出嚟先有驚喜，先至係最真實的反應同情緒。」製作團隊續指整個節目由構思、籌備到完成前後總共花了2年時間，單是尋找「同名同姓聯盟」已需時大半年。團隊表示︰「尋人本身已經好難，仲要喺唔同地方搵同名同姓嘅人更加難。我哋喺唔同嘅社交平台聯絡咗差唔多過百人，中間夾雜咗唔少誤會，仲有人一度以為我哋係詐騙集團，表現得有啲抗拒。最後我哋要出動『獎門人』曾志偉幫我哋拍片澄清，先至順利完成到整個聯絡。」

（即時娛樂）