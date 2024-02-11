陳豪向馬國明分享3個字生仔秘訣 黃宗澤變財神向家人派錢 (22:31)

陳豪、馬國明、黃宗澤3位視帝首度聯手合作組成鐵三角，演出邵氏重頭網劇《執法者們》。由於拍攝工作已展開，3人今個農曆年均留在港，未有出埠度歲，趁大年初一至初三的劇組假期和家人聚天倫。馬國明去年底與湯洛雯結婚，今年首次以人夫身分派利市，黃宗澤大聲提示︰「今年我可以名正言順向你討利市了﹗」馬國明婚前也有派開工利市的習慣，因此婚後派利市的感覺沒什麼不同。談到拜年時被親友祝福早生貴子，他說︰「我們第一天宣布拍拖已被催婚，到我們宣布婚訊就被催生仔！我和太太在這方面很隨緣，沒有壓力。」身為3名子女父親的陳豪向馬國明分享生仔秘訣︰「很簡單﹗3個字『努力啲』﹗」馬國明笑答︰「明白，暫時先努力掙錢。」

陳豪這幾天趁假期陪子女玩耍，帶他們向親友拜年，認識傳統習俗。他說︰「作為父母，很想小朋友長大後會記得過節的情景和氣氛，讓他們明白當中意義和感受。」陳豪和太太陳茵媺平日會輪流分擔教育孩子的責任，他會用拍劇時背對白的方法，教導子女如何將知識記入腦。他說︰「小朋友只要明白箇中意思就能自然吸收，好過靠死記。我們深信父母有跟功課，小朋友的成績會比較好。他們現在最重要是打好根基，懂得自我學習，可以彌補不足，中文也絕對要學好。我平日跟孩子輕鬆地玩，但變身他們的老師時就會很嚴格，要他們培育出正確的學習態度。不過，我們覺得最重要是孩子平安、身體健康、聽話，這已足夠﹗我和太太就一直恩愛﹗」談到其咖啡店生意，陳豪坦言目前經濟環境不明朗，他抱着審慎態度來經營，要取得收支平衡才考慮會否擴張版圖。

43歲黃宗澤仍然單身，他表示不用開工的話，多數會留港陪伴家人，並化身廚神為家人炮製美食。黃宗澤說︰「年初二例牌去一位親戚家拜年。如果有時間，我會負責煎糕、預早一星期煮大煲齋菜、煲湯、煮鮑魚海參和家人分享。不過，我今年忙拍劇未必有時間。我也會陪家人打麻將，化身『財神』派錢，即使打牌時贏錢，我之後也會派利市送錢逗大家開心。」

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（即時娛樂）