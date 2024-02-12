《中年2》12強誕生 譚輝智獻Sing搞喊肥媽 劉可被Foul (12:22)

歌唱真人騷《中年好聲音2》，昨日初二（11日）晚翡翠台播出，昨晚一集是第九部曲《陳慧嫻金曲賽 喜氣洋洋賀十二強！》下半場。經過一輪激戰，愈唱愈強的譚輝智獲得93分，第3度獲得MVP，王玥和劉可被淘汰。

實力唱將譚輝智獻唱《歸來吧》，輝智憑真摰歌聲，將曲中的寂寞、委屈和思念等情感，發揮得淋漓盡致，肥媽被他感動得毛管戙兼爆喊，最終輝智獲得全集最高分93分，張佳添更獻出首個20分。對於輝智演出，慧嫻大讚：「你係後起之秀，成為四大天王其中一位！你呢個男仔Version我好滿意，呢隻歌好難唱，但你完全揮灑自如。」

肥媽講評語時再度落淚：「我哋成日出去做嘢，除咗疫情，我30幾年冇同屋企人過年，佢唱出咗嗰種（離鄉別井）感覺，我嘅感受比任何人都深，你唱時我已經喊同毛管戙。」獻出20分的張佳添說：「你將我第一次嘅20分攞走咗，畀你Touched到，無論係你嘅聲線定係表情，感受到好想家嘅感覺。」周國豐笑言：「點解你靚仔咗咁多，又偶像又有實力。」勇奪93分的輝智最終第3度獲得MVP，負責頒發MVP的慧嫻說：「佢令我好Surprise同估唔到，佢將一隻女仔歌變成咁費玉清！」內斂的輝智笑言：「想多謝Rita老師（韋綺姍），人生第一次學唱歌就係Rita老師教，學咗好多嘢，同埋多謝添Sir畀咗20分，我驚瞓唔着。」

14名選手演出完畢後，同樣獲得79分的劉可和陳蒨葶、以及獲得75分的王玥留在危險區，王玥因為獲得最低分關係，毫無懸念被淘汰，劉可和陳蒨葶「邊個有得留低」則要評審團退庭商議，最終劉可被淘汰，宣布結果的張佳添坦言：「呢個絕對係好困難好痛苦嘅決定，都有啲傷感，要離開嘅係劉可，由第一集你畀到我哋驚喜，到中間畀到啲好正、有啲爭議性嘅演出，其實你係一個真正嘅Artist，你要繼續唱歌，唱多啲好歌。」

被Foul的劉可未有太大傷感，他說：「好慶幸企喺呢個舞台，始終我太耐冇唱喇，咁多位都好犀利，呢一刻我都好開心，唔係好傷感。今次最開心係可以見到陳慧嫻老師，雖然今次呢隻歌唱得有失水準，但好想同你講你係我畢生嘅偶像，最後仲要多謝我嘅屋企人、Fans同埋朋友，係我最大嘅Back Up。」

昨晚12強名單正式誕生，分別是鄭梓浩、陳俞霏、陳蒨葶、林若盈、安雅希、顏米羔、沈宗賢、陳燕娜、古淖文、黃劍文、劉威煌和譚輝智。

（即時娛樂）