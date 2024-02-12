開運救兵｜伍富橋夫婦5千呎大屋求子 風水師：屋企迷宮咁大 (19:04)

J2今晚（12日）年初三推出全新風水命理節目《2024開運救兵》，一連10集逢周一至周五，每晚8點半播映。節目由兩位J2ers黃紫恩（Jojo）、陳國麟（Doniven）主持。請來三位不同領域的玄學師助陣，包括「地運風水師」Depp、「女巫公主」慧慧及「命運占卜師」裸泳組成「開運兵團」，幫觀眾新年行好運。

一連10集的《2024開運救兵》順序登場嘉賓，包括伍詠薇（伍姑娘）、伍富橋及太太梁兆楹（Shirley）、陳慧敏、黃美棋、黃建東、連詩雅、周吉佩、吳業坤（坤哥）、關楚耀及譚凱琪。3位玄學師會組成「開運兵團」施展「家居風水大法」、「開運魔法」、「潮流開運攻略」。

今晚一集主題「財運level up」，率先登場是鴻運當頭的伍姑娘。Depp師傅講到今年正財及偏財位，在香港東北及西北兩處，他指伍姑娘身邊不單多貴人，還有10年大運行，伍姑娘喜出望外說︰「我幾十歲仲有10年運行，我住喺新界區，都應該算北。」她又自爆賭博中只懂台灣牌，並且經常贏錢，她笑說︰「打牌有啲小運，永遠幾爛嘅牌，到最後我都會摸到好靚。啲朋友發現我潛力，就成日搵我夾分打，試過最多贏5萬幾元，傻人有傻福，係爭六合彩未中。」

明晚（13日）一集主題是「夫妻事務所」，嘉賓有伍富橋（Alvin）及太太梁兆楹（Shirley）。在熱身的「快問快答」環節中，2人心有靈犀，非常清楚對方喜好，Alvin更被太太踢爆口頭禪「老婆呀」，Shirley埋怨說：「佢每日都講成百次，我啲朋友都話佢煩。」似在抱怨但語氣卻滿心歡喜，擺明公然放閃。

Alvin和Shirley前年拉埋天窗，盼開枝散葉。Depp師傅從2人家居風水入手，他表示睡房特別是露台部分，是絕佳風水位置。裸泳師傅聞言大笑，提議2人於該處「辦事」，可能會有「意外收穫」，引得全場大笑。

Depp師傅指2人住在5000呎大屋的平面圖及照片後說︰「你屋企迷宮咁大喎，咁多樓梯、走廊，喺呢度我嘅方向感已經迷失咗...」接住師傅笑稱︰「Alvin你問我可唔可以增設籃球架，咁嘅屋企增設足球場都得呀，呢啲關個人喜好同能力事，唔關風水問題。」

（即時娛樂）