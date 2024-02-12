JW榮升老闆 計劃擴充業務 做好時間管理 盼年底開騷 (22:39)

王灝兒（JW）去年進軍做老闆，在半年內連開兩店，踏入2024甲辰龍年，她期待事業更上一層樓，滿口英文的JW平時看似西化，但受爸爸傳統思想影響，愈來愈重視過農曆新年，每年定必抽時間與家人到花市揀年花：「我很喜歡屋企擺滿桃花、水仙、大吉添喜慶，以前很喜歡逛年宵，現在怕多人，會提早去花市，我最喜歡買花講價，是樂趣，試過有檔販認得我，買花會又平又靚。」

拜祖先也是JW家中過年重要習俗，她說：「每逢農曆大年初一，家人就會將祖先畫像放出大廳，讓親友來家裏裝香、奉茶祭祀，我都要幫手換茶、換杯中紅棗。」JW笑言小時候對過年服飾沒有太大概念，自從當了藝人之後，就對衣著很研究：「我愛上穿中式賀年服，覺得增添氣氛，好似好威﹗」

JW視今年作為自己工作進步年，本來打算放幾天假陪家人過節，便投入做歌和飲品生意，但最近有朋友邀她外遊，令她心郁郁：「有朋友去泰國結婚，又有另一班朋友去日本滑雪，大家都邀請我，但香港太多事發生，我正考慮如何分身，希望農曆年遊大運。」

JW與男友葉韋彤（Tarzan）感情穩定，她今年將感情事低調，把專注力全力放在音樂事業和飲品生意，盼尋求更大突破，她說：「今年想多做音樂，我已經揀了4首歌，有3首歌是自己作曲，已找人填詞，另有1首自己做監製，希望今年年底可以開個人音樂會，已經很久沒開騷，對上一次已是2018年紅館以及2019年澳門、英國騷。」

添了老闆身分的JW，有信心做好時間管理大師，分配工作與私人生活，一方面不會忽略陪家人和男友，同時也要求自己學好做生意，JW說：「以前年紀小，過年只是我向人𢭃利市，做藝人後就開始派開工利市給工作人員，現在做老闆，更加要準備多一點利市派給員工，取個好意頭，我都多了解如何跟員工相處。」

JW有份投資的飲品店，在短短半年內開設兩店，今年內計劃擴充業務，再於香港多開兩間分店，並陸續到英國、印尼、泰國、菲律賓計劃開分店，JW說：「我除了負責做宣傳，稍後再開分店，都要跟拍檔幫手睇舖，我覺得做生意，最大挑戰是增聘人手，幸好我有好好的生意拍檔幫手，開業後大眾好似幾喜歡這品牌，同事又做得好好，人事問題好似暫時無事。」

欲知專訪詳情，請留意明天（2月13日）明報娛樂版。

（即時娛樂）