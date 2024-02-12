佘詩曼龍年想學滑水 盼再遇好角色 愛情隨緣 擇偶條件沒變 (23:23)

48歲佘詩曼（阿佘）憑無綫劇集《新聞女王》「文慧心」（Man姐）一角，成為四料視后，包括無綫《萬千星輝頒獎典禮2023》最佳女主角、馬來西亞最喜愛TVB女主角與大灣區最喜愛TVB女主角，以及民選最佳女主角，她坦言今個農曆新年特別開心，問到連奪4獎是否最佳新年禮物？阿佘認為得獎是台前幕後工作人員及有份參演藝員共同配合和努力的成果，她說：「我覺得最有意義的地方不是因為獎項，而是今次拍攝過程、Man姐這個角色得到的滿足感及遇到好團隊，已經是最好的禮物。」

阿佘每逢新年都會大派利市給工作人員、廿多個契仔和契女，今年亦不例外，預了大出血但開心，她說：「派利市是開心事，代表祝福。我很喜歡農曆新年，又喜歡花，過年我一定買紅色的花和貼揮春。年三十晚，我在家中與一班朋友玩魚蝦蟹，非常熱鬧，還發了一點新年財。」說到她的人氣旺上加旺，工作是否接踵而來？阿佘再次感謝支持《新聞女王》的觀眾：「衷心多謝支持《新聞女王》的每一位觀眾，因為大家喜歡，我才這麼忙，但忙得來是很開心、很充實。」

提到龍年目標，阿佘表示希望再遇上另一個好角色、劇本去挑戰自己；工作以外，則想去學滑水。至於感情方面，很多網民都祝阿佘找到好伴侶，問阿佘會否也希望今年遇到個Mr.Right，擇偶條件有否改變？阿佘說﹕「沒變改過，對於愛情一切隨緣，相信對的時間會出現對的人。（媽媽和朋友有否催婚？）媽咪沒有催呀，朋友更加不會，她們那麼了解我。」

（即時娛樂）