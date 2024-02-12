92歲胡楓新春開工拒收爐 化身財神旺馬迷 薛家燕變利市封高歌 (17:43)

家燕姐表示也不想休息，但女兒怕她太辛苦，隔兩日就要她休息；修哥則明言新年期間照常開工沒有收爐。（鍾偉茵攝）

胡楓（修哥）、薛家燕、吳業坤（坤哥）、周吉佩等，今天大年初三（12日）到沙田馬場為《農曆新年賽馬日》擔任表演嘉賓。修哥化身財神亮相，並隨坤哥及吉吉合唱 《歡樂年年》及《財神到》，與家燕姐一同繞場跟馬迷拜年，家燕姐高唱一曲《我一見你就笑》增添喜氣，坤哥及吉吉十分識做，特地攙扶兩位前輩上台，表示要沾旺氣。

修哥笑言年年扮財神，希望大家掙多些，歡迎大家見到他就摸摸，他說：「真係開心到極，年年啲人見到我都開心，連自己都開心埋。」家燕姐表示為配合修哥，刻意穿成像利市封一樣，修哥笑道：「我派利市會將佢派埋出去。」

家燕姐昨天（11日）相約四公主蕭芳芳、大公主馮素波及六公主王愛明，到長輩白雪仙豪宅拜年，更巧遇羅家英與汪明荃，她說：「仙姐見到我哋拜年好開心，準備咗好多好嘢畀我哋食。」她表示年初一也早以短信向修哥拜年，修哥聞言說：「年初一忙到好緊要，差不多收到有200幾個人祝賀短信，我由朝篤到晚，非常開心，有咁多朋友記得我，係好感恩。」

他表示年初一子孫都來向他拜年，還要跟傳統習俗叩頭，笑言自己是古老人物。問修哥可有收爐休息？他說：「我唔鍾意休息㗎！我鍾意開工，愈多嘢做我就愈開心興奮，唔同家燕做一陣又要休息一陣。」家燕姐表示也不想休息，但女兒怕她太辛苦，隔兩日就要她休息。

（即時娛樂）