林峯龍年犯太歲 計劃生B冲喜 新春期間「巡迴拜年」 教囡囡拜年習俗 (22:10)

林峯與張馨月2019年結婚，成為人夫兼育有小女兒「格格」後，每年農曆新年他都會「巡迴拜年」，他說：「太太外家在內地，我家鄉在廈門，廈門和香港都有很多親友，每年會預留時間與家人、親友相聚。當年在無綫時，大年初一至初三有3天假期，都會四圍走，平時工作忙碌兼日夜顛倒，難見家人，新年一定要和家人團聚。」

林峯指自己大年初一定必向長輩斟茶，之前女兒年紀還小，什麼也不懂，但今年開始教她學懂這拜年習俗，他又透露一家三口新年穿一式一樣賀年衫，都是由太太負責，他說﹕「她安排就照著。（會否穿紅色內褲？）我屋企沒有紅底。」談到龍年運程，林峯指今年犯太歲。問他會否生B冲喜？他坦言與太太有再生小孩計劃，因格格已3歲幾，他亦問過女兒想要弟弟，還是妹妹，她說想要個妹妹。

林峯表示以前放假會狂睡覺，但自從有了囡囡後，會爭取時間陪她玩，很享受女兒黐著他和太太的感覺，他說：「無論工作多累，返家見到囡囡就倦意全消，像拍電影《九龍城寨》時打到周身傷，返到家就完全無事。」

他指之前在澳門舉行演唱會，女兒全程又唱又跳，說﹕「她好跳得，音樂響起就跟住節奏郁，遺傳我的音樂細胞。（今年在港開演唱會，到時會否讓女兒上台合唱？）不會了，不想將女兒和家人擺上台前。」

（即時娛樂）