娛樂新聞台主播互相「傷害」 許文軒麥美恩鬥數不是 Jarvis被爆雙面人 (13:38)

無綫娛樂新聞台昨晚（12日）大年初三播出四大元祖主播專訪，兩位元祖級主持周奕瑋（Jarvis）、麥美恩（Mayanne）在剛過去的《萬千星輝頒獎典禮2023》，分別奪得最佳男女主持獎項，現役主播許文軒（Edmond）及潘盈慧（阿盈）為慶祝好友得獎，4人到海景餐廳邊歎美食，邊大談入行經歷，輪流爆秘密互相「傷害」，足見友誼深厚。

談到Mayanne和Edmond這對緋聞情侶從不避嫌，Jarvis主持上身追問2人相識經過，女方透露初相識時男方曾傾訴自己失戀，Jarvis聞言即一語中的：「佢想溝你呀？！佢從來冇同我講分手。」其後再問為何兩人不是對方杯茶，Mayanne直指Edmond是「煩人」，比女人更「娿哿」；Edmond則難忍Mayanne異性多：「佢咁多仔，我唔鍾意多男仔朋友嘅女仔。」

勇奪最佳男主持的Jarvis，被爆面對大騷或做節目時，仍有緊張時刻，並會做出𢱑手及玩弄頭髮小動作；談及結婚話題時，Jarvis竟不自覺地即席「示範」相關動作，場面搞笑。幕後人員要求眾人指出最毒舌的一人，Jarvis再次成為被攻擊對象，Jarvis對此反擊：「呢啲唔係毒舌，係轉數快，你哋冇就唔好咁啦。」阿盈和Mayanne繼而笑指Jarvis是雙面人，表面和諧做「Yes Man」，背後卻向眾人呻到樹葉都落埋！

適逢新春，當然要講好說話！大家互相祝福對方，Edmond祝同樣入行多年的資深主持阿盈能擁有個人節目：「成日覺得阿盈默默做，大家忽略咗佢，我覺得係時候要睇到阿盈嘅光芒。」Mayanne則祝阿盈終有一日能奪最佳女主持寶座。

（即時娛樂）