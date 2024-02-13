星光路上｜陳豪親揭拍劇瘀事 自覺虧欠老婆陳茵媺 (14:13)

陳豪在首部古裝劇《洛神》幾乎每一句對白都NG了50次以上，獲同劇鄭子誠提點，他曾將「瞻前顧後」講成「擔前顧後」，相當搞笑。（大會提供）

陳豪隔空向老婆陳茵媺發表愛的宣言，感謝對方願意於事業黃金期時選擇結婚、為他生兒育女，自覺虧欠太太。（大會提供/Ig圖片）

入行30年的陳豪（阿Mo）兩奪視帝，不過他的演藝之路曾歷高低，陳豪接受無綫娛樂新聞台《星光路上》主持人潘盈慧訪問，談及得獎感受和演藝路上點滴，節目昨晚（12日）播出。

阿Mo在2007年憑《溏心風暴》「得得地」一角，成為雙料視帝，相隔多年第2度再摘視帝，感受與首次獲獎不同，阿Mo形容現時自己「目光不僅只在獎項上」，最重要是為自己印證走上演戲道路是正確，並謙稱當年得獎有運氣成分：「𠵱家（我）能力係咪去到好高，唔係，但16年前個獎的確大過自己。係咪演得唔好，又唔係；係咪演得最好，都唔係，嗰時運氣比較好。」

阿Mo憶述當年由模特兒踩入電影圈，起初抱住搵錢心態「雙線」發展，後來有感當模特兒既空虛又不實在，才專心向演戲進發。萬事起頭難，阿Mo加入電影圈後發展並不理想，在感到心灰意冷之際，阿Mo獲行內人提議加入TVB，並靠努力一步一步走到今天。阿Mo坦言在娛樂圈闖出一片天，信心堅持缺一不可：「娛樂圈係好虛無嘅嘢，能夠闖出一片天空出嚟，可能係10年後、甚至20年後（嘅事），睇你自己嘅信心同堅持到幾耐。」

陳豪指當年因聲帶有瘜肉動過手術以致聲沙，之後獲現為戲劇製作助理總經理的曾勵珍（珍姐）親自提點，當演員必須調較好聲線，自此阿Mo不斷練習讀報紙，甚至鑽研眼神演技。事隔多年選擇以沙啞聲線演繹患有末期肺癌的「文華」，阿Mo坦言是博一舖：「觀眾受就受，唔受就唔受。」

阿Mo笑言不敢翻看自己以往影視作品，除了自揭兼自嘲自己在首部TVB劇集《妙手仁心II》中經常「插袋」扮有型外；在首部古裝劇《洛神》又幾乎每一句對白都NG了50次以上，獲同劇鄭子誠提點，他曾將「瞻前顧後」講成「擔前顧後」，相當搞笑。

「愛妻號」陳豪隔空向老婆陳茵媺（Aimee）發表愛的宣言，感謝對方願意於事業黃金期時選擇結婚、為他生兒育女，自覺虧欠太太：「我好支持佢出嚟拍戲，尤其小朋友開始大，想佢追求番自己夢想。」

（即時娛樂）