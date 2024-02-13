3對文武生花旦籲戲迷買飛捧場 梁兆明感謝施姐將粵劇創新：推動演員到新台階 (15:59)

梁非同（左）透露會約戲班兄弟姊妹食飯，跟家人拜年，還打算抽空學寫書法，她對明哥說：「遲啲我寫個福字畀你！」（大會提供）

梁燕飛（左）希望呈現出白娘娘的情、她的怨、武功及舞蹈。（大會提供）

王志良（右）得知《白蛇‧許仙情越千年》演出，獲很多海外觀眾留意及關注，有朋友專程回來支持，他對今次演出亦相當期待。（大會提供）

梁非同和梁兆明（左圖）﹑林穎施和王志良（右上角）及梁燕飛和李秋元，向戲迷拜年之餘，還呼籲戲迷買飛捧場。（大會提供）

「創意班主」彭美施（施姐）粵劇作品系列第7齣作品《白蛇‧許仙情越千年》，將於3月26日至31日，在西九戲曲中心公演，門票已公開發售，3對主角包括「雙梁配」梁兆明與梁非同、許秋元與梁燕飛﹑以及王志良與林穎施，在年初四向戲迷拜年，更不忘「拉票」籲戲迷及觀眾買飛捧場。

「雙梁配」梁兆明與梁非同默契十足，非同祝福明哥笑口常開、福運齊來，明哥就祝願大家班運亨通。明哥趁農曆新年假期，一家人回湛江鄉下過年，因為疫情關係，已4年沒回鄉過年，今年帶小朋友返鄉下，湛江有很多過年習俗，醒獅、燒炮仗，相當熱鬧。

梁非同透露會約戲班兄弟姊妹食飯，跟家人拜年，還打算抽空學寫書法，她對明哥說：「遲啲我寫個福字畀你！」

明哥表示新年很開心，是個新開始，對於3月公演的《白蛇‧許仙情越千年》，雙梁配壓軸演出30及31日兩晚十分期待，今次製作很震撼，而《白蛇傳》是大家很熟悉的故事，亦是每位花旦考牌戲。非同表示她學戲首次演出就是演白蛇，雖然說是花旦掛帥，但今次故事，許仙亦是重點，要演好戲中的「情」也很關鍵，如何刻劃男女之間的愛情呢？2人盼今次演出帶給大家驚喜。

明哥還說：「隨著時代進步，粵劇亦唔可以一成不變，施姐花唔少時間金錢保留傳統劇情，又加入好多新元素，將我哋再推上另外一個新台階。」

至於李秋元和梁燕飛打頭陣演3月26及27日兩晚，秋元新年願望是班運亨通，大家做更多好戲，觀眾有好戲睇﹗ 梁燕飛盼家人身體健康，每天快快樂樂，演出順利票房爆滿。

李秋元認為今次演出，對於演員、整個團隊、策劃都是很大挑戰，必定落足心機演出。梁燕飛希望呈現出白娘娘的情、她的怨、武功及舞蹈。秋元對燕飛說 :「你一定掂﹗因為白蛇在戲曲詮釋時候，必須要演好唱做唸打，對花旦來說係好重要，我相信你一定可以 !」

王志良和林穎施這對好拍檔，會演出3月28及29日兩晚，今個農曆年他們到澳洲悉尼參加戲曲春節晚會演出。穎施不忘帶劇本去澳洲操曲練功，此行亦會與當地戲迷見面，她希望有華人的地方，也會有粵劇戲曲演出，在全世界可以保留傳統中華文化。

王志良表示得知《白蛇‧許仙情越千年》演出，獲很多海外觀眾留意及關注，有朋友專程回來支持，施姐在推動粵劇上的確好有影響力，他對今次演出亦相當期待。王志良說：「當然我首先要好好研究劇本，點樣可以演到許仙角色性格，同時會向不同劇種借鑒，今次分別有3個組合演出，有唔同配搭係非常好，每次排戲時候，大家會提出不同意見，我覺得粵劇演出係應該互相交流，互相學習，所以今次有這個機會好難得。」

（即時娛樂）