臨時劫案｜林家棟對票房冇壓力 農曆年被催交劇本 小齊想學做監製 (20:18)

林家棟鼓勵小齊嘗試監製和導演，小齊說：「做導演太辛苦，我想學家棟做監製，拍好電影是我夢想，做到會有成就感。」（鍾一虹攝）

小齊（左圖）和林家棟的合照構圖，不經意神還原那些年周潤發與劉德華合演的電影《賭神》中「賭神」和「刀仔」的海報造型照，非常搞笑。（鍾一虹攝）

任賢齊（小齊）與林家棟有份主演賀歲電影《臨時劫案》，2人日前受訪，身穿紅色紅皮褸配牛仔褲的小齊，站在西裝打扮的家棟身旁合照，向大家拜年，構圖似曾相識，不經意神還原30多年前周潤發與劉德華合演的經典電影《賭神》中「賭神」和「刀仔」的海報造型照，非常搞笑。

談到對賀歲片票房信心，家棟表示沒有壓力，賀歲檔有多部不同類型電影供市民選擇，最緊要大家開心，小齊祈願電影同業百花齊放：「部部電影都拍得精采，觀眾有福氣，就好似有幾間餐廳，間間都好食，就大家開心。」家棟回想該片在疫情中進行，當時大家仍然要戴口罩，環境氣氛納悶，對他來說難得接演喜劇，有種冲喜感覺，經常跟導演和演員開玩笑兼度橋，拍得開心。

小齊自爆開工看到家棟和林雪演戲，已忍不住笑：「雪哥跟家棟在的士內鬧交，好生活化，好像在網上看到乘客和司機鬧交短視頻。」小齊笑指雪哥性格搞笑，之前開演唱會也曾邀請對方任嘉賓：「雪哥平時唱歌好犀利，那次一上台就忘記歌詞，現場沒有安排字幕機提示，於是他就亂唱，我幾驚變成我告別演唱會。」

小齊農曆新年飛美國開巡迴演唱會，寓工作於娛樂：「我女兒現在美國讀書，順便探她，現在工作盡量遷就生活安排。」之後他會再飛到巴黎、倫敦、馬來西亞、澳門、內地等地演出，檔期排到今年11月，有沒有計劃在香港站演出？小齊說：「我都很想，但未找到演出場地。」

家棟笑問小齊搏命做騷，是不是等錢用？小齊笑認：「公司等錢使，前幾年公司差點執笠，因為我們沒有裁員、減薪，疫情時撐得幾辛苦，現在要做好業績，很多員工跟我合作很久，想他們好好照顧屋企，若然掙多些錢可以分紅或派獎金，况且我也很喜歡唱歌。」

單身的家棟日常生活平淡，不是待在家中就是返工，若然農曆年為《臨》片入場謝票會見觀眾，都是不錯活動：「小齊要去美國，我有點驚要孭起所有謝票，會不會有利市𢭃㗎？當賀年聚會，大家開心，都幾好。不過我都要把握農曆年假度劇本，有2、3個劇本被人催到甩褲。」

小齊自薦再跟對方拍戲，皆因之前合作相當愉快：「好劇本難求，家棟好搏命做電影，若然他邀請我合作，我一定接拍，會很放心。我花好多錢請編劇，搞幾個劇本都未搞好，我想將自己首歌《傷心太平洋》拍成電影版。」家棟鼓勵小齊嘗試監製和導演，小齊說：「做導演太辛苦，我想學家棟做監製，拍好電影是我夢想，做到會有成就感。」

（即時娛樂）