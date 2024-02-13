龔嘉欣炮製情人節蛋糕 祈求桃花運 自認宅女缺點多 拒為結婚而結婚 (23:42)

龔嘉欣去年憑劇集《靈氣逼人》與張振朗一段淒美人鬼戀，感動不少歡眾，可惜現實中她的真命天子仍未出現，趁明天（14日）年初五，適逢西方情人節，她親手炮製自家品牌限定情人節賀年蛋糕冲喜，祈求桃花運來臨，實現當媽媽願望。

龔嘉欣表示農曆新年不收爐，即使不用開工拍劇，也寧願到自家蛋糕cafe幫手洗碗，以及好好計劃獨自旅行，她說：「想到外地試食不同地方蛋糕，尋找新靈感，開心最重要，大家吃甜品都會感到開心，我想做些事令大家開心，才開設蛋糕cafe。」

明天湊巧是情人節，龔嘉欣表示本身不是個浪漫的人，但少女時期也有點小浪漫，她透露曾親手製作刻骨銘心情人節蛋糕給男朋友，她說：「當然不漂亮啦，不過都好開心。」可惜以往拍拖總未能修成正果，她說：「將近30歲時，曾有少少壓力，當時踏入人生新階段，很多人經常關心我，現在34歲，已不太著緊，沒有壓力。」

她認為每段感情都能令她成長，且讓她發現到本身性格缺點得以改善，她說：「有好多缺點，不夠嗲、個人太直、說話太倔、份人又急，喜怒長期形於色，要改一改脾氣變得溫柔些，希望將來可以做更加好的女朋友。」

龔嘉欣表示亦知道大家都很真心想她有個好歸宿，她坦言：「急！但急不來，身邊所有朋友都結婚生小朋友，自己都好想快點行到這一步，但我是個認真女仔，不會為結婚而結婚，不想草草去做這件事，求其結最終離婚收場會好痛苦，真的未有一個對的人出現，雖然好期待有家庭，既然自己亦未必準備好，就先享受一個人住。」

她指曾希望和好友陳凱琳及譚凱琪同時懷孕，認為對她而言是最靚的畫面，亦相信一定是人生最美好回憶，但一切只是她一廂情願，她笑道：「她們當然拒絕我，這個可能性好低。」對於可會選擇雪卵這個方向？她本身純尚自然，暫時未有這個打算。

龔嘉欣表示自己除了工作外，就是宅女一名，也是個不容易相處的人，不過也曾經試過與前度有結婚衝動的一刻，她稱：「我覺得當時是不理智的，並沒有後悔，如當時選擇結婚而不選擇工作，不會得到現在擁有的，我不會和別人比較，在家中望住個獎櫃會懂得感恩，覺得好似夢一場。」

獎櫃仍欠缺一個視后獎項，但她似乎已看化，她說：「當然想攞，但拿不到就是拿不到，獎真的很難攞，要看天時地利人和，只覺得獲視后就會圓滿些，拿不到我不會不開心，拿到我就會好開心，就是這麼簡單，我很知足，在家中望住得到的獎項已很開心，人長大了，覺得做人最緊要開心。」

（即時娛樂）