獨立歌手兼舞蹈導師王漢勛 推新歌紀念已故摯愛 (20:01)

與摯愛一齊經歷9個年頭，Dave說：「我一直沒想過放棄，無論情况變得幾差，我都依然侍奉在則，我亦陪伴他走到人生最後一刻。」（大會提供）

獨立歌手兼舞蹈導師王漢勛（Dave），是星級排舞師Sunny Wong的得意門生，除了舞蹈底子高強，Dave亦是用心製作歌曲的獨立歌手，過往曾推出多首單曲，最近因為經歷人生最痛苦事情，讓Dave停下腳步，相隔1年才再重投音樂工作，適逢明天（14日）情人節，推出新歌《生活還是要繼續下去》，就是紀念與他一起相伴9年卻因癌病離世的摯愛，所抒發的不捨之情而發表的新曲作品。

團隊為Dave度身訂做一首總結過去1年心路歷程的作品。闊別1年之後首支單曲，是今年多項音樂製作的「人生二部曲‧上集」。Dave過往推出歌曲《羅拉》，邀請好友鍾雨璇擔任新歌MV女主角，但今次推出新歌的MV，卻只剩下他一個兼且是黑白畫面，原因是要紀念剛離世的最愛。

Dave感觸說：「感謝依然在我身邊的每一份愛，每一個團隊，你們的不捨，我經歷再多也不曾放棄音樂與舞蹈。痛失摯愛後，是你們給我勇氣。這首歌是由唱片公司度身訂做，是我自己的故事，所以我每唱一次，就等於重新回憶過去一次，有種傷痛會讓人心力交瘁。隨後有更多自己的故事，更多領悟人生，我會繼續用舞蹈與音樂去體驗人生。」

與摯愛一齊經歷9個年頭，Dave說：「我一直沒想過放棄，無論情况變得幾差，我都依然侍奉在則，我亦陪伴他走到人生最後一刻。」伴侶去年8月與世長辭，生前抗癌逾6年，屬於罕見腫瘤─滑膜肉瘤癌，Dave說：「我和家人們都從不同的醫療方向求醫，但後期更有好大的癌痛，亦令他行動及日常生活受到好大的影響。」摯愛離開之後，Dave陷入極度哀傷狀態，一直需要接受心理創傷治療，其後決定與音樂團隊製作一首歌，紀念這段歲月回憶。

Dave指新歌是一首傷感的歌曲，歌詞「不懂怎安慰 才令自己死撐下來我該如何順變 難在節哀然後看開」，是他的觸痛點，Dave說：「其實這句對我來說是最大感觸，他過身不夠半年時間，很多人都問我是否OK？我只可以回應『我OK，你哋放心﹗』但內心一直不是這樣，不再是單單失去一樣東西，而是我根本從沒經歷過這樣的事情，發現不知自己處於怎樣的狀態，傷心的程度超越我的想像。」

因為摯愛患病及離世，Dave停工停產1年，他說：「我很遺憾，去年整年停工，今年會重新投入做音樂，公司同事的音樂詣藝及文學修為都很高，提供這個概念及主題，我們一齊製作了這首歌，而這首歌其實是上集，下集將不會只帶着傷心及負面情緒，希望下集會是一個開心、釋懷的情緒，跟我的心境一齊出發。」

（即時娛樂）