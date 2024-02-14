鄭中基演唱會｜Edan驚喜任嘉賓 自備厚禮畀「老竇」 (12:04)

2人各自戴上一隻手套，並合唱《傷心的小鸚鵡》，引得觀眾大笑。（鍾偉茵攝）

睽違3年，鄭中基（Ronald）再度在香港開騷，昨晚（13日）Ronald在紅館舉行《Fragments of Wonder鄭中基世界巡迴演唱會2024─香港站》首場演出。新年能夠在香港開騷，Ronald說：「今次係我第3次農曆新年喺紅館開騷，對上一次係2019年，而我畢生都只係喺紅館開過4次演唱會，真係十分匪夷所思呀！」

演唱會以《搬屋》、《想愛你》、《黑色風暴》和《天意》開場，然後以練習多時的Ukulele，帶來兩首歌，《Some where over the rainbow》及《What a wonderful world》。除了Ukulele，Ronald以結他自彈自唱《晴天陰天雨天》，再唱出連串金曲包括《閉目入神》、《許願樹》、《八爪魚》、《救救我》、《不好笑》、《我代你哭》，令歌迷聽得如癡如醉。

昨晚演出嘉賓有「阿仔」呂爵安（Edan）做嘉賓獻Sing支持，在唱《有種》時還一同向觀眾拜年𢭃利市，現場氣氛高漲，尖叫聲爆燈！收穫不少的Ronald說：「𢭃番嚟嘅利市會全數捐出去。」然後Edan還送了「厚」禮給Ronald，Edan說：「我同『老竇』係因為拍《闔家辣》認識，當時佢嘅角色係負責切辣椒，咁所以我想送對『厚』手套畀佢。」2人各自戴上一隻手套，並合唱《傷心的小鸚鵡》，引得觀眾大笑。

演唱會尾聲，全場觀眾大合唱《無賴》，Ronald相當感動。完場後歌迷不肯離場，更點起歌來，一向寵粉的Ronald當然滿足大家，安歌部分唱出多首歌曲包括《青春痘》、《三生有幸》等。

（即時娛樂）