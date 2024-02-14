婚後事｜陳自瑤首登女一 牀戲尺度受熱議 睇劇本已變喊包 (15:13)

陳自瑤首度升呢女一之作，她憶述拍攝時的「苦况」。（大會提供）

由陳自瑤（Yoyo）、羅子溢、王敏奕、羅天宇、黎諾懿及賴慰玲等合演的無綫新劇《婚後事》，將由2月26日起逢周一至五晚九點半翡翠台播映。

劇集以探討愛情及婚姻世界各式各樣別具爭議性的話題為重心，由6個不同主角以各自的視點，揭開故事不同面貌及真相，讓觀眾多角度了解人性、愛情定義及意義的同時，亦能與劇中主角潘善仁Tim（羅子溢飾）、張明芯Emma（陳自瑤飾）、呂靜海Mira（王敏奕飾）、程天暉（羅天宇飾）、甘誠鈞 Davey（黎諾懿飾）及呂靜林Gina（賴慰玲飾），一起經歷離婚、報復、出軌、不忠、結婚、放手及重生等不同議題。

《婚後事》以非一般傳統劇集拍攝及包裝手法，以四大章節「離婚（1-5集）」、「不忠（6-10集）」、「錯愛（11-15集）」、「修復（16-20集）」，呈現不同風格的故事，每集均局限以一到兩個主角的視角作敘述，每5集還有一個小結局，完美過渡至下一個章節。

《婚後事》主角是潘善仁與張明芯，大學時已墮入愛河，拍拖多年後順理成章地結婚及生小朋友。隨著時日過去，兩性關係的多元矛盾逐漸湧現，包括善仁不負責任又嗜賭的爸爸，帶來極大的經濟壓力、子女教育方法大不同、女尊男卑等，不過最大問題，還是性格沉鬱壓抑、眾人都以為是好男人典範的潘善仁、竟背著別人眼中的「完美人妻」張明芯出軌，一直幸福美滿的婚姻頓時崩毁。

陳自瑤首度升呢女一之作，盛傳劇中有不少突破傳統電視尺度的親熱戲。官方今天（14日）發布宣傳照，焦點落在男、女主角的角力戲及爆喊場口。Yoyo受訪時坦言，單看《婚後事》劇本文字描述，已足夠她「喊濕」數盒紙巾，正式拍攝時更是試過一日之內由頭喊到落尾；有時為了遷就拍攝場地，Yoyo又試過一日轉妝3至4次，由20幾歲至接近50歲的造型都有。

Yoyo憶述拍攝時的「苦况」亦忍不住笑言：「返到屋企真係攰到唔識郁，日日係咁喊係咁鬧係咁化妝變裝，唔單止唔夠瞓，忙起上嚟仲可能真係每餐只扒兩、三啖飯就埋位。其實幾辛苦都值得，一來個劇本我好鍾意，二來今次係自《缺宅男女》後再同羅子溢合作，大家經驗多咗、又一樣畀個劇本感動到不得了，所以合作起上嚟好有火花，撞到好多嘢出嚟、好好玩。」

（即時娛樂）