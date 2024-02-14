絕佳的解決士｜李智雅唔怕重提離婚 享受黃金單身：很久沒思考愛情 (15:26)

由韓星李智雅和姜其永主演的Viu Original原創韓劇《絕佳的解決士》，再度傳來喜訊，該劇連續3集收視上升，更接連創下自身最高收視紀錄，劇集在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼進度。

韓劇《絕佳的解決士》講述韓國頂尖律師金莎拉（李智雅飾）遭到財閥丈夫和奶奶陷害入獄，律師生涯從此中斷，還被迫與親生兒子分開，甚至連累母親離奇身亡！正當莎拉陷入絕境之際，曾經受她恩惠的孫薔薇（金善映飾）拋出橄欖枝，自此兩人一裏一外，經營離婚解決企業「Solution」，為陷入婚姻危機的委託人，提供度身訂做的解決方案，並替他們懲罰不忠配偶，莎拉亦立志向丈夫一家復仇！某天薔薇決定招攬前資優檢察官董基俊（姜其永飾），擔任顧問律師，使莎拉陷入回憶，原來2二人曾是同學兼恩愛情侶，基俊也似乎對舊愛念念不忘。

近年李智雅參演沉重劇種，儼然成為「復仇界」的代名詞，《絕》是她出道17年來，首部接演動作喜劇，難怪她感興奮：「我喜歡金莎拉正面迎接困難的性格，能夠成為英雄故事的主角、伸手幫助陷入困境的人們，這部分非常吸引我。」李智雅曾與韓國歌神徐太志隱婚而震撼全國，這次她飾演「被離婚」的莎拉，令人聯想到她的過去，她大方表示：「為什麼離婚一定是敏感話題？我從來沒有想過這問題，有很多人為幸福而結婚，最後卻離婚了，這沒有什麼大不了的。」

劇中金莎拉（李智雅飾）為了拯救弱勢經常身犯險境，李智雅認為自愛才是最重要：「我認為愛自己是人類本能，即使在飛機上，我們也會先戴上自己的氧氣面罩，然後再幫助別人；但是年輕時，我往往會擔心其他事情而不是照顧自己。」現時她也享受單身生活：「我已經很久沒有思考過愛情，但我覺得愛情不限於人際關係，愛情就是激情，當你熱愛某樣事情時，你努力鑽研它、珍惜它，這不就是熱情嗎？」

（即時娛樂）