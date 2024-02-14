《大叔的愛2》「春牧CP」關係變緊張 EarthMix客串「泰」驚喜 (15:44)

武藏入主春牧家後，除了開始挑剔牧的日常清潔，更處處對他看不順眼。（大會提供）

BL日劇《大叔的愛Returns》在日本掀起煲劇潮，更接連登上「黃Viu煲劇平台」人氣劇排行榜，香港觀眾即可透過「黃Viu」免費收看。

《大叔2》講述「春牧CP」婚後因為家務產生分歧，因而聘請「家政夫」武藏（吉田鋼太郎飾）料理家務，使三人關係逐漸變得緊張！春田（田中圭飾）為了照顧阿牧（林遣都飾）父親而四出奔波，甚至親自為對方擦屁股，卻得不到對方欣賞；同時，他也意外發現同事和泉幸（井浦新飾）胸前的項鏈，竟藏著自己照片。

正如田中圭所言，《大叔的愛Returns》是一部純愛日劇，劇情探討人與人的生活課題，同時也刻劃夫妻間的世紀難題——婆媳糾紛，如黑澤蝶子（大塚寧寧飾）和栗林歌麻呂（金子大地飾）婚後與男方母親同住，惟蝶子年紀比奶奶大十歲，婆媳關係緊張，這時麻呂卻置身事外，只叫2人好好相處，令蝶子大吐苦水：「他的母親也許很重要，但是對我來說就是陌生人，他是我老公，不應該站在我這邊嗎？」武藏入主春牧家後，除了開始挑剔牧的日常清潔，更處處看他不順眼，這時春田更為武藏說好話，指對方就像自己父親，讓牧相當無奈。

除了貼地的劇情引發觀眾共鳴外，泰版《大叔的愛》主角、知名BL的CP EarthMix亦驚喜客串《大叔2》第四集！2人以泰菜餐廳「Moonlight Chicken」店員身分亮相，首度挑戰日文台詞，惹觀眾熱話。

（即時娛樂）