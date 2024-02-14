劉松仁執導音樂劇《利瑪竇》談曾中風傳聞︰病要精彩 死要瀟灑 (17:07)

劉松仁坦言面對生死，希望別人說他病了是如何面對，覺得這才是最重要。（大會提供）

劉松仁執導及創作、杜琪峯共同策劃的音樂劇《利瑪竇》，今年將再度原班人馬演出。劉松仁日前聯同男主角王梓軒接受無綫娛樂新聞台《StarTalk》訪問，分享籌備音樂劇點滴，更透露不再與杜琪峯合作原因。

劉松仁與王梓軒因劇集《華麗轉身》而結緣，王梓軒當日在劇中飾演汪明荃的兒子，因未能掌握其中一場情感戲，汪明荃於是找來劉松仁幫忙指導。劉松仁說︰「因為那場戲，我看到了王梓軒的才華，覺得他無論演戲或音樂均甚有潛質，因此找他擔任《利瑪竇》男主角。我原本無意製作音樂劇，因與主導《利瑪竇》的恩神父深交多年，才幫忙完成他的心願，神推鬼㧬下更成為導演。」

談到音樂劇找來杜琪峯共同策劃，劉松仁感激對方無限量支持：「他說︰『松仔，難得你呢個年紀仲搵到樣嘢覺得要做，我無限量支持你﹗』我們請教他有關預算的事，他會以拍戲經驗來給我們意見。」劉松仁是杜琪峯首部電影《碧水寒山奪命金》的男主角，之後亦參演過對方多套90年代作品。不過，自1996年的電影《十萬火急》後，兩人再無合作。劉松仁解釋︰「他說：『松仔，知唔知點解唔搵你拍戲，因為唔想冇咗個朋友﹗』。如果我們合作，可能真的會吵架﹗」

談到已有一段日子沒亮相幕前，劉松仁表示當上導演後再沒演戲慾望，不會再拍劇或拍電影。談到他近年傳中風身體狀况欠佳，劉松仁坦然面對生老病死，並指無論任何階段都應要活得精彩。他說︰「病也要精彩，死也要瀟灑。我希望別人說我病了是如何面對，這才是最重要。」

（即時娛樂）