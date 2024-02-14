鄭中基自爆開騷前1個月染新冠 體重跌至133磅 唱《星光伴我心》悼已故藝人 (16:20)

鄭中基相隔5年再踏紅館，共6場《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024》香港站，昨晚（13日）舉行首場，成龍、郭富城、張學友、鄭伊健、方力申、古天樂、謝霆鋒、吳君如、陳慧琳、張敬軒等送花籃祝賀，谷德昭與女友林子萱、張達明、陳凱詠（Jace）入場支持，鄭中基太太余思敏及一對子女，以及爸爸鄭東漢舉家力撐。

唱畢歌曲《兩代天使》後，鄭中基重提當年醉酒事件來開玩笑，他說：「睇嚟有唔少觀眾第一次睇我演唱會，我由出道講起，出道時冇乜特別，只係好多人記得我飲醉酒，但冇飲醉酒呢件事，就唱唔到剛才首歌，我唔係話飲酒啱，我飲嘅時候都有寫歌，尤其首《兩代天使》，唔知點解嗰陣時諗，如果我第時生女要寫呢隻歌畀佢聽。」當他獻唱《星光伴我心》時，紅館熒幕播放已故藝人Uncle Ray、周海媚、河國榮、鄭啟泰等相片作悼念，唱完他說：「感謝出現喺我生命中嘅每一位！」

鄭中基又自爆開騷前1個月「中招」染上新冠病毒，特地在熒幕上顯示只有133磅的相片，他更笑稱：「再瘦落去，可以著番中學著啲褲。」尾聲他以歌曲《The Only One》為首場演唱會作結。

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（即時娛樂）