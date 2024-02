鍾嘉欣(Linda)早前與脊醫丈夫Jeremy撇下仔女,飛到馬爾代夫度假。嘉欣連日來在社交平台曬靚相,她昨天(13日)分享新一輯度假照片,相中的她在一望無際的海邊泳池中歎早餐,又玩海上鞦韆。穿上火紅泳裝的她外加了一件白恤衫,露出白滑長腿。嘉欣開心表示︰「My heart is happy and my soul is happy.I had a magical experience.(我的心是快樂的,我的靈魂是快樂的。我有一次神奇的經歷。)」

