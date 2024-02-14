劉嘉玲睇好梁朝偉膺金像獎影帝︰我就是偏心他 (18:01)

今天2月14日情人節，劉嘉玲出席活動時透露與丈夫梁朝偉已約好一班朋友慶祝，她坦言兩人現在很少二人世界，二人世界的話只會「你眼望我眼」，覺得和朋友一起慶祝更歡樂。嘉玲已準備好情人節禮物，她自言年紀較成熟，較喜歡傳統東西，寫卡、買禮物及一束鮮花。嘉玲說︰「偉仔比我更傳統，我已轉用網上銀行，但他現在仍寫支票。每年情人節，偉仔都會寫張卡給我。今年會否有驚喜？我也想。如果他不送，就有驚喜﹗女生在這方面很簡單，不需要什麼禮物，一朵花已足夠。這是心意﹗如有禮物，當然更好。最想收到什麼？健康和快樂。我現在已很滿足，毋須太多東西。年紀愈大，生活所需不用太多，健康快樂最重要。」

梁朝偉憑電影《金手指》入圍角逐金像獎影帝，嘉玲自認偏心，睇好丈夫能得獎。她說︰「我不看好他，看好誰？其他候選人也演得很好，但我就是偏心他。他在《金手指》的演出真的很好﹗我看了兩次，他在《金手指》中的演技又去了另一個層次。這些演員很難得﹗我不說太多了，我覺得很過分。」嘉玲表示梁朝偉下月中出發到德國拍攝柏林金熊獎得主伊迪高安怡迪自編自導新片《Silent Friend》，故未能出席金像獎頒獎典禮，她會以經理人身分為丈夫打點好一切。

嘉玲說她暫時不會拍戲，但仍有6集內地綜藝節目《嘉玲自有約》會在香港拍攝。她說︰「我們會到廟街、黃大仙、山頂、天星碼頭等有特色的地方取景，透過節目介紹香港又靚又有特色的地方。嘉賓方面，我想邀請郭藹明、吳君如等。我們會跟前6集一樣，邊介紹地方邊聊天，用輕鬆的手法主持節目。今輯的嘉賓是全女班，第2輯會全男班。會否邀請偉仔上節目？必需要﹗不怕他少說話？他不說，就全部由我說。」

談到球王美斯月初隨所屬球會國際邁阿密友賽港隊時的缺陣風波，嘉玲說︰「其實我是偽球迷，他沒落場，我不太失落。他在球場行來行去，我已ok。當然，我明白很多人專程為他來港，買了很貴的門票入場，想看他表演，但對我來說，見到碧咸和美斯已很開心。香港少有這種盛事，應該來支持，所以我拖了梁生去。他其實怕人多，不太想去，是我迫他去，他喜歡在家看球賽。」

（即時娛樂）