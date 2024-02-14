《利瑪竇》三度公演 劉松仁拒再接戲 將下半生交畀王梓軒 (19:03)

劉松仁2019年首次為音樂劇《利瑪竇》執導，他形容當時「乜都唔識」，但受相識60載的神父恩保德（Giampietro）所托，硬着頭皮接受「任務」。至今《利瑪竇》演出共20場，今年4月將於香港文化中心三度公演，由劇本、演員、音樂、舞台設計及服裝等等，均由松哥親自育成，他揚言：「我擺晒我自己落去，我行緊最後嘅階段，裏面其中一個就係《利瑪竇》。」

日前，松哥以導演身分聯同男主角王梓軒受訪，是次三度公演更加入數十人管弦大樂隊及100位中學生參與演出，梓軒說：「自從上兩次公演之後，我哋有機會同唔同學校交流，松哥趁今次畀多啲學習嘅機會佢哋，先有呢個合作。」

至於管弦樂部分，松哥坦言向來有這個概念，只因沒錢未能成事：「𠵱家機緣巧合邀請到現場演奏樂隊，我希望觀眾更加投入，享受成個戲精神。」另外，由於主導音樂劇《利瑪竇》的恩神父去年離世，松哥透露將加入紀念環節，大讚對方為香港貢獻良多。

問到為何會執導傳奇人物利瑪竇的音樂劇？松哥笑稱「好奇怪」，雖然與恩神父深交多年，但對方從未邀請他任何演出：「佢知道我唔係好做教會嘅嘢，因為我好怕hard-sell。」10年前，恩神父首次邀請松哥演出舞台劇《流芳濟世》，原本已有4齣戲在身的他，根本無暇演出：「點知4部戲都同我講要延後，咁我冇得推啦，於是就開始第一次同佢合作。5年後，佢叫我做導演，我乜都唔識，好彩有好多人幫我，第一個我就搵梓軒，嗰時乜都未有㗎。」

過程中，松哥專心一致做好準備，從未為身負重任而有壓力，他說：「旅途就係你不停咁行，只要你肯行，你就會逢遇，咁你就會一路行落去。」相反被松哥點名做男主角的梓軒卻「壓力山大」：「松哥初初叫我研究個戲，我榮幸之至，但係松哥叫我演利瑪竇，我係好耐都冇答應。好大壓力喎，我何得何能？後來就係行咗先，最重要唔係我或者我嘅感受，最重要係件事喺大家心入面有個影響。」

梓軒感激由籌備至演出期間，松哥經常指導他，同時亦令他更相信自己：「如果安排咗大家一齊做，而你覺得自己唔值得，你係嘥咗人哋時間，係唔可以容許呢樣嘢。松哥提點我，我係用個好感激嘅心，如果佢唔提我，我就好驚㗎啦，即係冇得進步。」他更分享過程中最大的得着，遇到問題不應該視之為「障礙」而是「練習」：「有問題，即係你要去解決，呢個係令你向前嘅，但係你當問題係一幅牆嘅話，就會好怯，你會企咗喺度。」

《利瑪竇》的旅程的確充滿美麗的相遇，先有王梓軒，還有女主角陳潔儀（Kit）。松哥用「得意」形容Kit的加入，他透露原本已經有女主角：「個戲由業餘變咗職業，監製叫我搵個再有份量啲（女主角），我話唔得，人哋喺我最艱難嗰時答應我。」最後，原定的女主角主動辭演，於是松哥找來鄧萃雯：「點知佢話你唔應該搵我，佢就介紹佢好朋友阿Kit。」松哥親自飛往新加坡與Kit接洽：「講晒成件事、講劇情，講咗幾個鐘，咁佢去廁所，佢話喺廁所聽到首歌，好似有把聲話『你要做呀』，嚇到佢即刻應承我，好好笑，我直頭覺得係神蹟！」

劇中梓軒要從20多歲的利瑪竇，一直演至50多歲，期間涉及多個造型的變化，最令觀眾驚喜的，是梓軒從未離開舞台，但卻在短時間內轉換多個造型。兩人笑住表示是他們的magic（魔法）。談到排練過程，梓軒指松哥每次都加入一同練習，即使還未正式綵排：「嗰啲即興練習都好，所有嘢松哥都一齊玩，嗰刻有冇劇本都好，成個團隊就已經喺度。」

松哥坦言非常享受創作與排練的過程：「真係好有力量，我哋演電視，係透過電視打入觀眾個心入面，影響你，舞台劇係成班一齊影響啲觀眾，好一致，好強勁嘅能量。每次我都睇到喊，唔知點解好感動。」

雖然如此，松哥卻從未想過參演其中：「我淨係想做觀眾，我唔鍾意演戲㗎，講出嚟都好笑，我唔係享受演戲嗰啲人嚟。（但你演咗40年喎？）係呀，唔通唔使食咩？」梓軒突然爆小秘密，指《利瑪竇》有機會以演唱會形式呈現，屆時有「利老竇」（利瑪竇爸爸）的角色，至於角色誰屬，請大家自行猜想。

梓軒經常稱松哥為恩師，但兩人的相處更像「好兄弟」，訪談期間有講有笑而且默契十足，問到松哥是否視梓軒為Buddy？他大笑說：「我唔理呀，我下半生交咗畀佢！」梓軒笑到差點掉在地上。

近年在幕前甚少見到松哥，坦言不會再接戲，只因所有心思擺到《利瑪竇》上：「我冇（其他）計劃，我擺晒我自己落去，我行緊最後嘅階段，裏面其中一個就係《利瑪竇》。」早前傳出他身體欠佳，松哥大笑回應：「我嘅狀况點，等你哋話畀佢哋聽。」

梓軒指松哥的精神力量非常強大：「佢一入間房係好似空氣靜止咗咁，然後嗰條虛構嘅紅地氈就出嚟。」松哥聞言表示，從電視台年代學習到何謂「壓場」，又指過去自己太嚴肅：「後生嗰陣我好嚴肅，因為好集中諗緊點演點演，直到有次我同陳玉蓮拍嘢，佢啱啱相反。佢一入廠『點呀你哋？』好開心嘅，我嗰時學到嘢。於是，我以後返屋企見到阿媽就要笑，嘩，好有力量，我係假（笑）㗎，啲肌肉硬㗎，我唔理我E（E起棚牙），E到我真係有個笑容出嚟，母子關係產生幾大變化。以後同人傾偈傾咩都畀個笑容先，遲兩秒講都得㗎，呢樣好嘢，唔好睇少笑容。」

松哥對演藝事業如此投入與熱愛，是否永不言休？他說：「唔理咩圈，我後生都講，無論我掃街又好、演戲又好，做咩都好，都係服侍我學習做人，所以喺邊個環境都無所謂。」

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（即時娛樂）