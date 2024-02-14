《造星V》KC亨仔 Kim希晉Tsoul 預告龍年出新歌 望再合作拍第2季《任你點》 (19:47)

亨仔、希晉及Tsoul已在籌備新歌，同時希望再合作拍搞笑綜藝節目。（劉永銳攝）

Kim及KC因合作拍ViuTV節目《沖繩任你點》而成為好友。（劉永銳攝）

《全民造星V》的黃家灝（KC）、陳鎮亨（亨仔）、王希晉（希晉）、田曜誠（Tsoul）及卓金樂（Kim），因拍攝ViuTV節目《沖繩任你點》而成為好友。踏入龍年，他們分享每逢農曆年必做的事，同時預告演藝事業上的新動向。

KC打算約幾位好兄弟打麻將發新年財︰「打牌過程熱鬧充滿歡樂，能助開運﹗希晉是『水魚』，一定要約他打麻將。」希晉每逢年尾就會用碌柚葉水洗澡，將霉氣洗走，迎接新一年。亨仔例必陪母親行年宵買年花，取其花開富貴好意頭。Tsoul與Kim自言入行後較迷信，會到寺廟拜神祈福，Kim還會做足年廿八大掃除、年初一不洗頭等傳統習俗。

踏入龍年，5子透露將推出音樂作品。Tsoul說：「我們已在籌備，將會以不同形式推出新歌，同時想拍跳舞主題和搞笑綜藝節目。」Kim透露將有機會將其音樂帶上大舞台，同時希望跟4子合作拍劇。他說︰「我們拍完《沖繩》後熟絡了，所以想拍校園青春或烹飪有關題材的劇集，KC喜歡漫畫《日式麵包王》，我們可以拍《港式麵包王》。」

希晉想走唱作人路線，目前正在學結他，同時積極健身，想操弗身形變大隻仔，日後有機會上台騷肌。被取笑為「肥亨」的亨仔亦希望操出腹肌，他希望再伙拍4子去更遠地方拍《任你點》系列節目︰「第2季想由網民投票選擇拍攝地點。我想去沙漠、南極等極地拍攝，KC則想去印度尋找自我。」

欲知專訪詳情，請留意明天（15日）明報娛樂版。

（即時娛樂）