郭子豪情人節報喜 日本遊輪上向女友鄧卓殷求婚成功 (22:00)

郭子豪(Arnold)2019年與2018年港姐亞軍鄧卓殷(Amber)爆出戀情後愈愛愈高調,不時在社交平台「放閃」曬恩愛。今天2月14日情人節,郭子豪在社交平台公開照片,宣布去年已在日本橫濱港的鑽石公主號遊輪上向女友求婚成功。

他透露︰「她說『是』,我們正式訂婚了, 幸運的我﹗多年來,我一直絞盡腦汁,想知道如何讓一個一生人一次的問題變得特別。如何令你的一生摯愛感覺在世界之巔?我希望我的求婚令人難忘,成為一個分享我們未來的承諾。這個想法實際上來自她,她曾說未坐過遊輪,所以我想,何不在遊輪上來一次極浪漫的求婚呢﹗我騙她這只是一次普通的日本度假之旅,然後將它變為求婚場景。我在日本橫濱港的鑽石公主號遊輪上求婚,我們的家人在現場見證,還獲得其他乘客的祝福。我們幾乎每天也在一起,因此保密這一切是一項艱鉅的任務。與遊輪工作人員、行銷團隊、我們的家人一起偷偷規劃,並整理所有道具!經過6個月的秘密計劃,這一切都完美地結合在一起。沒有妹妹、Jojo、Derek、Gee、Te Wei、Tim@Dear Jane、整個郵輪的工作人員幫助,我不可能成功。」

鄧卓殷則表示︰「2023年初夏,沒想到這一趟旅程將會改變我一生。懷着去旅行放鬆的心情,到日本玩幾天,興奮的我還買了頂草帽,沒想到一上船他就跟朋友走開了,説要打個招呼,叫我好好留在房間看安全指引,不然船不會開。第一次坐郵輪的我,對程序毫無頭緒,便乖乖留在房間。沒想到過了半小時,他還未回來。突然有人按門鈴,給我戴上花冠,我才知道…(還差點穿了拖鞋出門)。一直以為我們的求婚會兩個人靜靜地過,沒想到會是這麼大場面,看見他在郵輪大熒幕上,有全船的人一起見證着,他講的一番說話、承諾,播放着我們這幾年來的片段,回頭看,的確經歷了很多,也成長了很多。沒想到驚喜還未完,他還把所有家人都叫來見證住我們生命這麼重要的一刻,我這個傻瓜竟然半年內一點蛛絲馬跡也沒發覺,但原來早在半年前畫的一幅畫內畫約定了。直到現在也覺得像是一場夢﹗謝謝你為我準備的一切,謝謝你這些年來一直以愛相伴。My lover, my soulmate , my best friend, my work partner and …. now MY FIANCÉ﹗知大家也等了很長時間,here I announce, we are engaged﹗」

(即時娛樂)