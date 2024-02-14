郭子豪情人節報喜 日本遊輪上向女友鄧卓殷求婚成功 (22:00)

郭子豪（Arnold）2019年與2018年港姐亞軍鄧卓殷（Amber）爆出戀情後愈愛愈高調，不時在社交平台「放閃」曬恩愛。今天2月14日情人節，郭子豪在社交平台公開照片，宣布去年已在日本橫濱港的鑽石公主號遊輪上向女友求婚成功。

他透露︰「她說『是』，我們正式訂婚了， 幸運的我﹗多年來，我一直絞盡腦汁，想知道如何讓一個一生人一次的問題變得特別。如何令你的一生摯愛感覺在世界之巔？我希望我的求婚令人難忘，成為一個分享我們未來的承諾。這個想法實際上來自她，她曾說未坐過遊輪，所以我想，何不在遊輪上來一次極浪漫的求婚呢﹗我騙她這只是一次普通的日本度假之旅，然後將它變為求婚場景。我在日本橫濱港的鑽石公主號遊輪上求婚，我們的家人在現場見證，還獲得其他乘客的祝福。我們幾乎每天也在一起，因此保密這一切是一項艱鉅的任務。與遊輪工作人員、行銷團隊、我們的家人一起偷偷規劃，並整理所有道具！經過6個月的秘密計劃，這一切都完美地結合在一起。沒有妹妹、Jojo、Derek、Gee、Te Wei、Tim@Dear Jane、整個郵輪的工作人員幫助，我不可能成功。」

鄧卓殷則表示︰「2023年初夏，沒想到這一趟旅程將會改變我一生。懷着去旅行放鬆的心情，到日本玩幾天，興奮的我還買了頂草帽，沒想到一上船他就跟朋友走開了，説要打個招呼，叫我好好留在房間看安全指引，不然船不會開。第一次坐郵輪的我，對程序毫無頭緒，便乖乖留在房間。沒想到過了半小時，他還未回來。突然有人按門鈴，給我戴上花冠，我才知道…（還差點穿了拖鞋出門）。一直以為我們的求婚會兩個人靜靜地過，沒想到會是這麼大場面，看見他在郵輪大熒幕上，有全船的人一起見證着，他講的一番說話、承諾，播放着我們這幾年來的片段，回頭看，的確經歷了很多，也成長了很多。沒想到驚喜還未完，他還把所有家人都叫來見證住我們生命這麼重要的一刻，我這個傻瓜竟然半年內一點蛛絲馬跡也沒發覺，但原來早在半年前畫的一幅畫內畫約定了。直到現在也覺得像是一場夢﹗謝謝你為我準備的一切，謝謝你這些年來一直以愛相伴。My lover, my soulmate , my best friend, my work partner and …. now MY FIANCÉ﹗知大家也等了很長時間，here I announce, we are engaged﹗」

（即時娛樂）