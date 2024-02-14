陳卓賢情人節藉新歌向傾慕對象表白 (22:36)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）今天情人節推出以愛情故事貫穿的Chapter 1作品《Lost at First Sight》，並請來許恩怡拍攝MV，飾演其傾慕對象。不過，Ian表示MV的主角，其實是他最愛的結他。

Ian入行前多以結他創作歌曲，成為歌手後反而少了，因此新歌以電結他創作出厚實Funky Style。他說︰「我本身彈開結他，入行前好多創作都係用結他寫，近年作品反而少咗呢個元素，所以就有呢隻歌誕生。今年推出嘅歌曲，會攞番呢支寶劍擺喺身邊。」

作為第一支登場的結他，Ian特別揀選了人生第一支重鎚出擊添置的Fender Stratocaster，他表示：「呢支結他係我儲咗好耐錢，終於買到嗰一種，亦係我有嘅結他入面最元祖嘅一支，未夠20歲已經喺我身邊，所以陪伴咗我好長時間。」

除了Fender Stratocaster， Ian打算往後每首歌都會讓不同的結他登場：「今次的《Lost at First Sight》就係屬於呢支結他，下一首歌就係屬於另一支結他，咁嘅安排幾好，之後出Live、開演唱會或拍MV，呢支結他一出現，就代表《Lost at First Sight》呢首歌要出現。」

除了有不同的結他登場，Ian今年的作品亦將以系列形式推出。他說：「用故事性貫穿，形容一段關係唔同嘅階段，由初相識、發展到結局會係點。好多人會睇究竟係開心定係傷心結局，但要賣關子，因為未完全肯定故事句號係點樣嘅結局，大家要多加留意。」

Ian透露拍MV當日在網上看見另一支心頭好結他，打算將它納入即將收藏系列。他說︰「呢支結他未喺我度，但我會帶佢返屋企，可能係之後其中一首歌嘅主角。我幾肯定呢支新結他，嚟緊開騷大家會見到佢嘅出現。」

（即時娛樂）