狀王之王｜古明華演賤格版王浩信 本尊Vincent玩自抽 姚子羚騷馬甲線勁吸睛 (16:28)

由王浩信、姚子羚、金剛、王子涵、陳楨怡、林子聰、張達明、陳浩民、古明華、文凱玲、何浩文及海俊傑等合演的無綫劇《狀王之王》，繼「滅門縱火案」完結後，旋即展開「至尊計狀元才」，這個章節大玩計中計中計！

劇情講到宋世傑（王浩信Vincent飾）一行人去到江西景德鎮，發現當地百姓飽受礦工老闆王浩信（古明華飾）折磨，不少人被「賣豬仔」去到礦場做苦工，世傑在老婆玲瓏（姚子羚飾）支持下，決定揭發王浩信惡行！查案期間，世傑發現王浩信與官二代談正堂（何浩文飾）有不當勾結，世傑遂設下「至尊計狀元才

騙局，令浩信與正堂上當。

古明華飾演賤格版王浩信，本尊Vincent更在劇中玩自抽鬧爆「王浩信」：「一聽呢個名就知佢係一個蛇頭鼠眼、尖酸刻薄、卑鄙無恥、賤賤格格、跛腳岩巉、成頭瘌痢、5呎差2吋嘅死剩種！」其他演員亦玩變裝，Vincent以《奪寶奇兵》造型上陣，除了黐大粒癦兼說話時黐脷筋外，還化名「張振朗」；子羚孖住王子涵黐鬚化身山賊，金剛則會搽白塊面化身女人型。

問到為何化名好友名字「張振朗」，Vincent受訪時笑言：「『張振朗』呢個

原本就係劇本寫嘅，唔係我自己加嘅，林子聰導演話因為古明華個角色叫咗王浩信，所以就將我個角色叫張振朗。」講到化身「張振朗」後要黐脷筋講對白，Vincent坦言有難度：「因為劇情要講啲人唔可以認得我係宋世傑，所以無論講嘢同動作都要有啲唔同，之前已經玩過口音，所以最後選擇咗『黐脷筋』，事前都要練習點樣講對白。」

子羚除了會黐鬚化身山賊外，還會以性感露腰裝上陣化身土耳其女郎，幫Vincent洗白白，向來身形弗爆的子羚大騷馬甲線，她受訪時笑言喜歡造型：「呢個造型係我成套戲最靚女嘅裝扮，原本仲Sexy啲，但𠵱家都有露腰㗎！」問到拍攝前有否戒口以保最佳狀態？子羚說：「冇特別忍口，當時已經好瘦，因為拍攝呢套劇之前要練打戲，所以一路拍一路瘦，唔需要特別戒口，反而係需要增肥！」

（即時娛樂）