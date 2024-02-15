《淚之女王》下月開播 金秀賢金智媛婚照曝光 (17:30)

金秀賢與金智媛在《淚之女王》扮演夫妻。（網上圖片）

《某一天》金秀賢與《我的出走日記》金智媛合演韓國有線頻道tvN新劇《淚之女王》（前譯：眼淚女王），3月9日首播，香港觀眾可在影視串流平台Netflix同步收看。《淚之女王》講述百貨公司集團「富三代」洪海仁（金智媛飾）與丈夫白賢宇（金秀賢飾）的愛情故事，由《愛的迫降》朴智恩編劇、《黑道律師文森佐》金熙元與《不可殺：永生之靈》張榮佑聯合執導。

tvN今日公開金秀賢與金智媛劇照，兩人舉行甜蜜浪漫婚禮，交換戒指，又大玩自拍，享受幸福新婚生活。另一張劇照兩人互相怒視對方，似婚姻陷入危機。

（即時娛樂）