開運救兵｜黃建東霉到爆 獲玄學師聯手改變運勢 (17:06)

J2風水命理節目《2024開運救兵》，明晚（16日）一集主題是「踢走霉運」，嘉賓是黃建東（東東），他希望新一年開始，可借助三位玄學師傅掃走霉氣。東東直言霉到一個點，可媲美「地獄黑仔王」。

他在節目中講到近2年的遭遇時說︰「好運已經是前年嘅事，贏咗《全能司儀大賽》冠軍同『飛躍進步男藝員』入咗5強，嗰時啲人都覺得，阿東你終於有機會喇，但舊年你哋有無覺得我有咩作品、咩電視劇見過吖？」他慨嘆雖然經常有項目傾談合作，可惜最後不是開不成，就是角色落在別人身上，所以希望藉今次改變運勢。

首先出手的是裸泳師傅，她讚東東當日的衣服顏色非常合適︰「鮮色系列配合今年九運，著多啲姣婆紅同紫仲啱你。千祈唔好著穿窿或者披口牛仔褲，會漏財。」她表示想聚財就要保持衣著光鮮，雙鞋更要乾淨︰「爛鞋、霉鞋唔好著，千祈唔好唔捨得掉。」裸泳師傅又提議東東可以將頭髮染成鮮艷顏色，她爆料指有天后級歌手出道時，被批「紅唔起」，之後該歌手保持頭髮染成紅色或紫色，之後大紅大紫。

接住Depp師傅教東東到大美督BBQ轉運，因為熱力能夠融化或者消除負能量，有人問到用碌柚葉抹身，能否有類似功效時，Depp師傅表示並不建議︰「碌柚葉唔可以亂用，用得太密會『洗傷』自己嘅能量，洗得太乾淨。」最後慧慧師傅出手，借助鮑魚殼、羽毛同淨化草藥舉行淨化儀式，以煙薰東東清除霉氣，她說︰「霉運就好似負能量，淨化草藥嘅煙有通渠效果。」又建議東東要保持房間整潔，可以積聚好運。

（即時娛樂）