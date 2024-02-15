孖同門藝人豪食開年飯 廖子妤睇好余香凝龍年封影后 (17:38)

麥子樂（左圖）在過去一年經歷了不少人生大事，當中有開心亦有不開心，新年祝願大家身體健康；陳穎欣新一年繼續多姿多采。（大會提供）

古天樂旗下公司One Cool Jam Cast一眾藝人：余香凝（Jennifer)、廖子妤（Fish）、陳穎欣（Yanny）、林千渟、麥子樂、徐頴堃（Erica）、余潔滢（Zoe）、許月湘、李玗蓁（Viann）、梁雋彥（Ethan），連同吳嘉禧（Cheronna）、李月兒（Luna）、林嘉宏、劉志偉、林芝羽新春聚首，以豐盛開年飯迎接新一年，寓意大家龍年行大運，人人豐衣足食！

回首兔年，眾人不約而同過了精彩的一年，Jennifer、Fish與小師妹許月湘更算是「大豐收」，分別入圍第42屆香港電影金像獎，角逐最佳女主角、最佳女配角及最佳新人殊榮，Fish盼好姊妹Jennifer今年能踏上金像獎舞台領獎，她說：「揭曉入圍名單前一晚，其實我瞓唔着，好緊張，好想你（Jennifer）憑《白日之下》呢個角色入圍，真係好好睇，𠵱家好開心你可以入圍，呢套係好電影，好多馬來西亞嘅朋友睇咗之後都話好睇，希望新一代香港電影會有更多好作品。好想見證Jennifer領獎，真係好值得，但又咁講，對手都好強勁。」

相對Fish的期盼，Jennifer表示平常心：「自己平常心，反而見到小師妹（許月湘）入圍好開心，佢係一個好嘅新人、態度好，而且又演藝學院畢業，好專業，希望以後金像獎名單會成日見到佢嘅名字。」對於Jennifer的稱讚，許月湘感動得眼泛淚光，受寵若驚，直言會繼續努力。

同樣在去年默默耕耘的Yanny、林千渟、麥子樂、Cheronna及Zoe，新一年亦繼續會有新挑戰，當中Zoe透露會初嘗拍電影滋味，Yanny表示：「上年過得好精彩，試好多新嘢，去咗不同地方，自己作品亦有好嘅迴響，新一年繼續多姿多彩，因為我好冇記性，就算啲嘢重複發生，都好似新體驗，好開心。」麥子樂在過去一年經歷了不少人生大事，當中有開心亦有不開心，新年祝願大家身體健康，有健康才可繼續享受人生。林千渟盼在龍年有不同機會，再接觸電影及電視，而Cheronna就計劃新一年會再推出新歌及展望在不同範疇有工作機會。

Yanny、林千渟、麥子樂過往新年不時被催婚及催拍拖，若拜年時被催婚時，眾人笑言會回答：「關你咩事！」問到若被老闆古天樂催婚又如何回應？Yanny笑言：「我知我知！『咁幾時到你呀？』」此言一出，眾人哈哈大笑，林千渟更表示自己「學到嘢」，果然語出驚人。

（即時娛樂）