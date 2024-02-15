魏浚笙寫揮春贈粉絲 自揭考車牌緊張腳震 預告票房再上升會淋水慶祝 (18:05)

魏浚笙（Jeffrey）今天（15日）年初六，適逢開市大吉日，他身穿鮮紅外套的醒神打扮，出席商場的《金龍醒獅賀新歲》活動，主持點睛儀式。他乘機抱抱財神沾旺氣，又獲金童玉女送贈紅色咪高峰，寓意新一年電影與音樂事業繼續爆紅。

Jeffrey透露今年新春有假期休息，陪家人過節外，亦有約朋友開賭局，雖然輸錢一樣開心。今天他自備親手寫的賀年揮春贈送現場粉絲，有粉絲亦為祝賀他剛成功考獲自動波車駕駛執照，送贈印上「JN423」車牌給Jeffrey回禮，令他喜上眉梢，他說：「車牌不知是真定假，總之都好開心。今次好幸運又順利地考到牌，因考車時緊張到腳震，現在鬆一口氣。考到Pass，就是送給女友最好情人節禮物。」

Jeffrey已心郁郁物色座駕，期待女友識做送車給他做禮物，更約定好兄弟組駕車團。雖然有心儀戰車，可是為穩陣起見，Jeffrey先買二手車代步，想練熟駕駛技術。

Jeffrey在龍年繼續主攻電影和唱歌，稍後有新戲上映。提到他有份演出的賀歲片《飯戲攻心2》 票房破2500萬，更成為賀歲片票房榜首，感到非常開心，稍後會現身謝票，他說：「昨晚親手寫了30多張揮春送粉絲，我好享受。如果票房成績再好，不只再寫揮手，直頭會淋水慶祝，正勤力操肌。」他表示新年期間未有放肆狂吃，皆因年三十晚濕疹發作，為排毒只敢食清淡食物，休息一輪後感自己精神不錯。

（即時娛樂）