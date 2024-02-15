劉俊謙范少勳勁似樣 首度合作拍戲 情人節互Po對視照 (18:15)

兩大顏值擔當男神劉俊謙、范少勳，經常被指「兄弟臉」，去年金馬獎頒獎典禮牽手上台頒獎，讓網民要求2人合作，如今夢想成真，今年2人將在大銀幕合體，在台灣導演鄧依涵的首部電影《我在這裡等你》演出，演繹一段「相互奔赴，想見到彼此」的情感。

憑影集《此時此刻》在台灣人氣急升的劉俊謙，曾以電影《幻愛》入圍金馬獎及金像獎，當時就被傳媒笑言「撞樣范少勳」，去年兩人出席金馬獎，以「港版范少勳」、「台版劉俊謙」自我介紹，笑震全場，2人後台合照被讚「畫面太美」！

昨日情人節，兩大男神在社交平台互相發布劇照，突如其來的浪漫舉動引爆熱議，今（15）天官方正式宣布兩人主演新作《我在這裡等你》今年上映，並曝光由知名設計師方序中設計的國際版海報。

《我》講述失意的香港作家天宇，偶遇台北街頭混混阿翔，兩人展開尋找通往天堂的鯨逝灣旅程，沿途發現意外的轉折與緊密緣分，帶出「這世界上總有一個跟你相似，並等待你的人。」范少勳幽默表示：「可能我們長很像，所以有機會碰到！」劉俊謙則說：「我們第一次見面，我就蠻喜歡他，少勳很樂觀，跟他聊天會被笑容吸引，能合作覺得很讚。」兩人因拍戲而成好友。

鄧依涵表示首次看劇本中的阿翔，就想到范少勳：「他把自己和角色魅力融合一起，表演得很好。」劉俊謙則是在看完《幻愛》後被他的表演驚艷，一直期待合作，沒想到首部電影長片，就成功集結兩大男神。

（即時娛樂）