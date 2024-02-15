盜月者｜孖袁劍偉現身鬧市派揮春 Edan勁興奮 獲讚用心鑽研角色 (19:30)

Edan已看了3次《盜月者》，他形容為「百看不厭」。（大會提供）

英皇電影《盜月者》導演袁劍偉，今天（15日）聯同有份主演的呂爵安（Edan），快閃尖沙嘴及銅鑼灣鬧市，大派《盜月者》限量版揮春與手幅，袁導演與Edan驚喜現身，引爆一陣又一陣的尖叫聲，迫爆尖沙嘴及銅鑼灣，多達逾千人聚集，場面熱鬧。有戲迷讚Edan的演出，表示看得出他用心鑽研與設計角色，才能成功地塑造出有血有肉的馬文舜（戲中角色）。

首次參與鬧市快閃活動，Edan充滿期待：「今日第一次嘗試快閃活動，心情幾興奮，平時多數都是謝票，與大家距離比較遠，很少有機會交流，今次除了粉絲之外，還有普羅觀眾，希望藉此邀請他們進戲院看《盜月者》，而且時值新年，感覺格外喜慶！」

前幾天Edan不慎病倒，新年稍作休息後，今天精神奕奕，他說：「首映後病倒，現在已經完全康復，今次是小問題，沒有太辛苦感覺，所以新一年最重要祝大家身體健康！」

病癒後，Edan急不及待與爸爸到戲院觀看《盜月者》，他笑言：「跟家人入戲院看自己主演的賀歲片，是一個難忘的體驗，爹哋看完讚我演得好好，都幾開心！」原來這已是Edan第三次看《盜月者》，他形容為「百看不厭」：「再入戲院看的原因是，想聽一聽旁邊觀眾的反應，這部電影真的可以看好多次，每一次看不同角色反應，第一次我主要看自己，昨天第三次就可以看張繼聰、白只，感覺幾有趣，不會沉悶，大家可以看多幾次！」

（即時娛樂）