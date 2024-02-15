新城團拜｜馬浚偉宣布新城龍年大計 薛家燕向市民派利市勁親民 (19:38)

馬浚偉受訪時表示新城在龍年會脫胎換骨，將成立音樂部及電影部，有自己的歌手兼為他們製作歌曲，是一條龍服務。（鍾偉茵攝）

新城廣播有限公司甲辰年新春團拜暨節目巡禮今天（15日）初六舉行，新城廣播首席營運總監馬浚偉、薛家燕、霍啟剛、梁思浩、譚玉瑛、曾比特、周吉佩、詹天文（Windy）、葉文輝（啤梨）和施匡翹等出席，場面熱鬧。活動上，公布新城知訊台將推出六個新節目，當中包括由譚玉瑛主持的《QK玉瑛室》。

馬浚偉受訪時表示新城在龍年會脫胎換骨，將成立音樂部及電影部，有自己的歌手兼為他們製作歌曲，是一條龍服務，與一些歌手和樂隊洽談中，亦會發掘有潛質及對音樂有熱誠的素人。

電影方面亦在籌備中，頭炮希望在今年內開拍，以本土題材為主，由創意團隊負責，團隊目前有5位成員，包括葉文輝（啤梨）和周禮茂等。問他會否寫幫手寫劇本？馬浚偉說：「公務很忙，沒時間寫劇本。」他又透露久違了的廣播劇亦會再做，已聯絡各大唱片公司，很多歌曲會再出現在新城電台，亦不排除與唱片公司有更多合作可能性，他說：「我持開放態度。」

問到馬浚偉會否簽家燕姐成為新城首位歌手？馬浚偉說：「不簽家燕姐，都一樣力捧她。」而開設藝術中心的家燕姐表示，如有潛質的學生，亦推薦給馬浚偉。馬浚偉聞言笑說：「要識跳十字步及有家燕姐的風味才會簽。」聲音沙啞的家燕姐表示不知何故突然聲沙，活動結束後會趕去看醫生，因後天初八在澳門舉行演唱會，不想影響演出。家燕姐在活動上大派利市，又主動走向圍觀市民派利市，相當親民。

（即時娛樂）