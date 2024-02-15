新城團拜｜詹天文自揭小六已拍拖 吉吉情人節送捲髮器畀太太 (19:46)

曾比特、周吉佩（吉吉）、詹天文（Windy）、葉文輝（啤梨）和施匡翹等，今天（15日）出席新城電台團拜。

吉吉新年很忙碌，只在昨天（14日）情人節放了一天假，他和太太撐枱腳慶祝，他指太太是實際型，不喜歡收花，他買了捲髮器送給太太，可以共用：「我有情趣但太太沒有，所以多年來的情人節，都簡單度過。」

Windy因要應付DSE考試，今個新年也留家溫習，情人節則與媽媽慶祝。問到下月便滿18歲的Windy，會否想拍拖？她表示目前專注讀書，雖然有男同學追求，但目前學業為重，成年後反而想考車牌。她自爆小六已拍拖，屬puppy love，對方是同學，現在對方已不喜歡她，但變成好朋友，吉吉笑言Windy的puppy love比他還早，他在11歲時和女同學拍拖，在圖書館一起溫習。

曾比特手持拐杖現身，他表示農曆年前，有日一覺醒來，突然全身僵硬，動彈不得，家人即報警將他送院，診斷結果是腿部肌肉發炎，現在吃消炎止痛藥。他說：「醫生說肌肉發炎有很多原因，運動過量和不做運動都有可能發生，預防方法是動作要正確。」他笑言去年可能工作量不夠多，郁動得不足夠，今年希望郁動多些。

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（即時娛樂）