王浩信撐陳自瑤《婚後事》 稱太太有睇《狀王之王》：話我扮女人靚 (20:42)

姚子羚讚王浩信在劇中女裝扮相又靚又索，王浩信表示今次扮女人，體驗到女演員被稱讚的快樂與辛酸。（鍾偉茵攝）

王浩信表示陳自瑤有收看他演出的《狀王之王》，並笑指他的女人扮相好靚。（資料圖片/鍾偉茵攝）

王浩信、姚子羚、王子涵、陳楨怡、張達明和林子聰等，今天（15日）出席劇集《狀王之王》新春送暖活動，與有語言障礙的低收入家庭兒童玩遊戲，合力完成口才考驗及唱歌，並大派禮物。

談到該劇下周大結局，王浩信說：「應該會有慶功，今周的收視比上星期上升了0.1，升0.1已經好難得。我和子羚等人會繼續宣傳谷收視。升到某個點，我就除...（除什麼？）除帽或者再扮女人。」姚子羚讚王浩信在劇中女裝扮相又靚又索，王浩信表示今次扮女人，體驗到女演員被稱讚的快樂與辛酸，他單是化妝便花了2小時。

說到情人節，姚子羚稱平淡度過，與家人在家吃飯；王浩信表示情人節跟子羚一樣過得平淡，與「前世情人」即是他的女兒吃飯，指自己經常不在港，在港定必抽多點時間陪女兒。

說到太太陳自瑤（Yoyo）演出的劇集《婚後事》，緊接《狀王之王》播映，指龍年伊始，便一口氣看他們兩公婆演出的劇集？王浩信說：「是呀，幫大家開年，兩套劇的類型都不同，她都難演，她拍這套劇時候，都同我談過怎樣演，她都有壓力，希望收視能夠承接住我部劇。（捧場收睇？）視乎工作，不用開工一定支持，因劇中有很多朋友參演。（女兒與太太可有睇《狀王之王》？）有看。（有何評價？）說我扮女人靚和好笑。」

另外，王子涵早前在社交平台分享婚紗照，在活動上又派利市，以為她已成為人妻。她否認已結婚，指純粹影輯婚紗相，很多女藝人都這樣做過。她透露已有個拍拖3年﹑感情穩定的男友，有好消息會向大家公布。

爸爸王晶有否催婚？她稱爸爸思想開放，從不催婚，最重要是她開心。爸爸會否不想她結婚？她笑言爸爸想盡快處理她，但她想多𢭃兩年利市。

（即時娛樂）