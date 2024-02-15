與黃文慧微電影演繹母子情 歐信希被帶動投入熱淚盈眶 (21:41)

歐信希與資深演員黃文慧近日合作拍攝微電影《結結Loose Ends》飾演母子，戲中不乏感人場面，黃文慧的演繹帶動歐信希投入而熱淚盈眶。黃文慧戲中飾演患阿茲海默症（認知障礙症）的年邁母親，她腦海只記得兒子童年參加歌唱比賽，想要一個紅色煲呔上台比賽，當年她非常反對兒子比賽，造成母子之間隔膜，不過多年後，她重返學校禮堂尋找參加歌唱比賽的「兒子」。歐信希飾演長大成人的兒子，見眼前的母親拿著紅色煲呔尋找自己，以盧冠廷一曲《天變地變情不變》來連繫母親記憶，母子相擁化解多年誤會。

歐信希談到拍攝時眼濕濕稱感謝Bonnie姐黃文慧帶他入戲，加上想起自己90歲高齡母親和已故外婆不禁真情流露，他說：「雖然媽媽尚算健康，未有戲中Bonnie姐患上的阿茲海默症，但偶然都會忘記東西，所以我出外工作都會擔心。最深刻是想起我外婆，遺憾相處時不懂照顧，常想如果我能夠多點時間孝順她就好。」

今次拍攝的微電影，是參予第十一屆《微電影「創+作」支援計劃（音樂篇）》，今屆一共有22隊參與支援計劃，繼續匯聚本地優秀廣告及音樂創作人才，同時鼓勵更多歌手參與幕前演出。歐信希獲得入圍首度演出， 並以即場抽籤形式配對與幕後團隊合作拍攝。他對該片很有信心，不忘為自己「拉票」，請大家多多支持欣賞及投票。

歐信希透露最巧合是這部微電影《結結Loose Ends》是講述母子情， 戲中男主角一直有夢想參加歌唱比賽，和現實中的他經歷相似。他說：「拍攝時已感到有如度身訂造，真係好幸運遇到這個劇本，希望大家畀多啲支持，尤其和我一齊演出的Bonnie姐，真係激發咗我潛在戲癮，除咗做歌手同司儀，新一年還想多嘗試拍劇，亦都計劃再開演唱會。」

（即時娛樂）